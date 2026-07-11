Il 12 luglio 2026 la città di Bari commemora il venticinquesimo anniversario dell’omicidio di Michele Fazio, il quindicenne vittima innocente di mafia. Il giovane fu ucciso la sera del 12 luglio 2001 in largo Amendoni, nel cuore di Bari Vecchia, mentre faceva ritorno a casa dopo il lavoro. Per onorare la sua memoria e rafforzare l’impegno collettivo contro la criminalità organizzata, l’amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma di iniziative aperte alla cittadinanza.

Il messaggio del sindaco e le celebrazioni in programma

Alla vigilia di questo significativo anniversario, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ribadito l’importanza del ricordo: “Venticinque anni dopo, il sacrificio di Michele Fazio continua a parlare alla coscienza della nostra città.

Quei colpi che spezzarono la vita di un ragazzo innocente non riuscirono a spezzare Bari. Al contrario, furono la scintilla di una rinascita civile e culturale che ha restituito a Bari Vecchia dignità, orgoglio e speranza”. Il sindaco ha enfatizzato come la legalità sia una responsabilità quotidiana, un impegno costante da rinnovare e difendere. Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale delle istituzioni nel contrastare recenti tentativi di riaccendere la violenza criminale: “Se quella spirale è stata fermata, lo dobbiamo allo straordinario lavoro delle forze dell’ordine, della magistratura e delle istituzioni che hanno saputo agire insieme, con determinazione e unità. È la dimostrazione più concreta che lo Stato vince quando è presente, coeso e capace di fare fronte comune”.

Le commemorazioni avranno inizio alle ore 18.00 in largo Amendoni, con la deposizione di una corona di alloro nel luogo esatto dell’omicidio. Seguirà un “cammino di pace” che condurrà i partecipanti alla cattedrale di San Sabino, dove alle 19.00 verrà officiata una messa in suffragio. La serata proseguirà alle 20.30 presso il teatro comunale Niccolò Piccinni, con la proiezione del video reportage “Buon Sangue”, realizzato da Likeabee Creative Company e firmato dai giornalisti Serena Manieri e Luigi Lupo. All’evento parteciperanno figure di rilievo come l’arcivescovo di Bari e Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano, il sindaco Vito Leccese, i genitori di Michele, Pinuccio e Lella Fazio, e don Angelo Cassano, referente di Libera Puglia.

La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale “Stoc Ddo’ – Io Sto Qua”, interpretato da Sara Bevilacqua, che offrirà una toccante rilettura della tragica vicenda attraverso gli occhi della madre di Michele.

La memoria di Michele Fazio e la lotta per la legalità

Michele Fazio perse la vita per errore, vittima di una sparatoria tra clan rivali mentre attraversava largo Amendoni. La sua tragica scomparsa è divenuta un potente simbolo della lotta alla mafia nel capoluogo pugliese, segnando un punto di svolta per la comunità. Questa ha risposto con una serie di iniziative civili e culturali, riaffermando con forza i valori della legalità e della convivenza. L’amministrazione comunale, affiancata dai genitori di Michele, Pinuccio e Lella Fazio, prosegue nell’opera di promozione della memoria attiva e della cultura della legalità, coinvolgendo attivamente cittadini e istituzioni in un percorso di responsabilità condivisa.

Le commemorazioni del venticinquesimo anniversario sottolineano la partecipazione congiunta delle autorità locali e della cittadinanza, unite dall’obiettivo di convertire il ricordo in un’azione tangibile contro la criminalità organizzata. Come ha concluso il sindaco Leccese: “La memoria ha senso solo quando si trasforma in responsabilità e in azione. Per questo continueremo a coltivare la cultura della legalità con la stessa determinazione con cui difendiamo la libertà, la dignità e il futuro della nostra comunità”.