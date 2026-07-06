La mattinata del 6 luglio 2026 ha visto la stazione di Milano Centrale affrontare significativi disagi per i passeggeri e per la circolazione ferroviaria. Il nodo milanese è stato interessato da una disalimentazione della rete elettrica che, per circa cinquanta minuti, tra le 9 e le 10 del mattino, ha causato rallentamenti, cancellazioni e limitazioni di percorso per numerosi convogli. Le tratte più colpite dai problemi iniziali sono state quelle dirette verso Lecco e Albairate‑Magenta.

Ripristino della circolazione e impatto sui treni

La situazione ha iniziato a normalizzarsi progressivamente.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è tornata regolare a partire dalle ore 10:30, dopo che i tecnici hanno completato gli accertamenti tecnici sulla linea elettrica, resi necessari in seguito al passaggio di un treno. Nonostante il ripristino, alle ore 15 il tabellone della stazione Centrale mostrava ancora la presenza di alcuni ritardi, seppur di pochi minuti, e di residue cancellazioni.

L'interruzione ha avuto un impatto considerevole sulla mobilità: i treni Alta Velocità e i Regionali hanno subito rallentamenti che hanno raggiunto i quaranta minuti. Diversi treni Regionali hanno inoltre dovuto affrontare limitazioni nel percorso, costringendo i passeggeri a riorganizzare i propri spostamenti.

Le cause dei rallentamenti e l'intervento delle autorità

Le ragioni dietro la disalimentazione della linea elettrica sono state molteplici. Tra queste, la presenza di alcune persone all'interno della galleria Mirabello, un'area nota per essere periodicamente frequentata da senzatetto. La segnalazione di tale presenza da parte di alcuni macchinisti ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza, portando all'intervento della Polfer.

Per consentire agli agenti della Polizia Ferroviaria di effettuare i necessari controlli e accertamenti all'interno della galleria in totale sicurezza, si è resa indispensabile la disalimentazione della linea elettrica, operazione che ha inevitabilmente generato i disagi e i rallentamenti registrati.

Contesto più ampio: disagi anche a Firenze

I problemi verificatisi a Milano Centrale si inseriscono in un periodo già complesso per il trasporto ferroviario nazionale. Questi disagi, infatti, si sommano a quelli causati da un importante intervento programmato nello snodo di Firenze. Tale operazione, che avrà luogo tra le ore 23 del 5 luglio e le 4 del 10 luglio, è destinata a provocare ritardi fino a tre ore e numerose cancellazioni.

L'intervento a Firenze interesserà in particolare i treni Alta Velocità e Intercity che coprono le importanti relazioni tra Torino, Milano, Venezia e Verona, sia in direzione che in provenienza da Roma, Salerno e Reggio Calabria. Questo quadro complessivo evidenzia una serie di sfide operative che il sistema ferroviario sta affrontando in questi giorni.