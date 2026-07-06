Lamin Saidilly, ventiduenne di Conegliano Veneto, è accusato del tentato omicidio di un cinquantacinquenne aggredito a coltellate sabato mattina fuori da un bar in via Capecelatro a Milano. Saidilly avrebbe colpito la vittima alle spalle con una ventina di fendenti, usando un coltello di 21 centimetri. L'aggressione, avvenuta poco prima delle 7:30 davanti al bar “La Giada”, è stata interrotta dall'intervento del padre settantottenne della vittima e da altri clienti, che hanno bloccato l'aggressore fino all'arrivo della polizia. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Il passato dell'indagato e le indagini preliminari

Il passato di Lamin Saidilly include circa dieci anni trascorsi a Londra con la famiglia, dove è stato arrestato e detenuto. Gli inquirenti stanno ora verificando la durata della detenzione e la natura dei reati. Dopo il rientro in Italia, ha lavorato alcuni mesi come magazziniere a Conegliano Veneto. Una lite con il padre, che lo accusava di non contribuire alle spese, lo ha spinto ad allontanarsi da casa. Saidilly è arrivato a Milano il 23 giugno, soggiornando in tre diversi alberghi fino al 30 giugno, prima dell'aggressione.

Le condizioni della vittima e il dolore dei familiari

La vittima, Gerardo P., è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove ha subito due interventi chirurgici tra sabato e domenica.

La prognosi è stata sciolta e l'uomo non è più in pericolo di vita. La madre di Gerardo P. ha dichiarato: “Sono in un brutto momento, sono stressata, sono triste, mi sta cadendo tutto”.

L'interrogatorio, le accuse e i riscontri investigativi

Davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli, Lamin Saidilly si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo difensore ha riferito che il giovane non ricorda nulla dell’aggressione: “Il ricordo si interromperebbe fino al momento in cui si è ritrovato sull’auto della polizia”. Le autorità hanno avviato contatti con la Gran Bretagna per acquisire riscontri sul suo passato e condizioni sanitarie. I test tossicologici hanno dato esito negativo per alcol e stupefacenti. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. L’accusa è di tentato omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi.