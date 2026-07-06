A Torino, dall'introduzione della nuova normativa sui monopattini elettrici, la polizia locale ha intensificato i controlli, eseguendo 103 servizi e comminando quasi mille sanzioni. Nel dettaglio, le infrazioni più comuni includono la mancata esposizione del contrassegno (80 multe), l'assenza del casco (166 multe), il trasporto di passeggeri (29 multe) e, in larga parte, soste irregolari (693 multe).

Incidenti e Sicurezza: I Dati Aggiornati

Il periodo successivo all'introduzione dell'obbligo del contrassegno, tra il 16 maggio e il 30 giugno, ha visto la registrazione di 59 incidenti, con 52 feriti e fortunatamente nessun decesso.

Estendendo l'analisi a un arco temporale più ampio, dal 14 dicembre 2024 – data in cui è diventato obbligatorio l'uso del casco – fino al 30 giugno 2026, si contano complessivamente 577 incidenti, che hanno causato 552 feriti e 4 decessi legati all'utilizzo dei monopattini elettrici in città.

Controlli e Sanzioni: La Strategia del Comune

Durante una recente riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Comune di Torino ha presentato i dati sui controlli specifici. Tra il 16 maggio e il 5 giugno, la polizia municipale ha emesso 39 multe per la mancanza del contrassegno, con una media di due sanzioni al giorno. Le multe per chi non espone il "targhino" adesivo variano da 100 a 400 euro.

È stata mantenuta una "linea morbida" per coloro che hanno dimostrato di aver già richiesto il contrassegno, considerando che la consegna richiede mediamente una decina di giorni.

Nei primi quattro mesi del 2026, le sanzioni complessive relative ai monopattini in città hanno registrato un aumento del 46%. L'uso del casco continua a essere una criticità, nonostante le sanzioni specifiche siano in leggera flessione e l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, abbia parlato di una "maggiore consapevolezza". Permangono inoltre frequenti infrazioni come la circolazione su marciapiedi, piste ciclabili e strisce pedonali, luoghi dove i monopattini non dovrebbero transitare. Nel 2025, la media degli incidenti giornalieri era di uno, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente.

Nuove Misure e Obblighi Futuri

L'assessore Marco Porcedda ha annunciato un rafforzamento dei controlli nelle prossime settimane. L'attenzione sarà focalizzata in particolare sul trasporto abusivo di passeggeri, sulla guida da parte di minori di 14 anni, sulla circolazione sui marciapiedi e sulla guida contromano. Un ulteriore cambiamento normativo è previsto dal 16 luglio, quando entrerà in vigore l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini.