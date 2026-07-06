A Torino, la nuova normativa sui monopattini elettrici ha portato a 103 servizi di controllo e 998 sanzioni. I dati sono stati presentati in Consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, in risposta a un'interpellanza di Federica Scanderebech (Forza Italia). Le infrazioni includono 80 multe per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato uso del casco, 29 per trasporto passeggeri e 693 per altre violazioni, prevalentemente soste irregolari. L'assessore ha descritto l'approccio della Città come "razionalità ed equilibrio", con prevenzione, informazione e repressione.

Incidenti e critiche

Riguardo agli incidenti, dal 16 maggio al 30 giugno si sono registrati 59 episodi (52 feriti, nessun decesso). Nel periodo precedente, dal 14 dicembre 2024 (obbligo casco) al 30 giugno 2026, gli incidenti sono stati 577 (quattro decessi, 552 feriti). L'ultimo mese, dall'introduzione del contrassegno, mostra un calo. La consigliera Scanderebech ha criticato la gestione, definendola "anarchia" e non mobilità sostenibile, suggerendo di valutare la sospensione del servizio di sharing se la sicurezza non è garantita.

Contrassegno e assicurazione obbligatoria

Il nuovo regime per i monopattini elettrici a Torino impone il contrassegno identificativo e, dal 16 luglio, la copertura assicurativa Rc verso terzi.

Tra il 16 maggio e il 5 giugno, sono state elevate 39 sanzioni per assenza del contrassegno. La multa per chi circola senza contrassegno, o con uno non visibile, alterato o contraffatto, varia da 100 a 400 euro. Inizialmente, era consentito mostrare la richiesta di contrassegno già presentata. Il contrassegno è cruciale per l'identificazione nei controlli. L'obbligo di assicurazione Rc sarà integrato con il sistema assicurativo nazionale per l'interoperabilità dei dati.