Il ministro Alexandre de Moraes, membro del Supremo Tribunale Federale (STF) del Brasile, ha confermato la detenzione domiciliare per l'ex presidente Jair Bolsonaro. La decisione, motivata da ragioni umanitarie e di salute, è stata formalizzata il 4 luglio 2026, accogliendo la richiesta della difesa per una proroga della misura restrittiva. Bolsonaro ha guidato il Paese dal 2019 al 2022.

La situazione sanitaria e la proroga della misura

L'ex capo di Stato, Jair Bolsonaro, si trova agli arresti domiciliari dal 27 marzo 2026. Questa misura era stata inizialmente disposta in seguito a un ricovero ospedaliero per una grave broncopneumonite batterica.

Il periodo iniziale di novanta giorni di detenzione domiciliare era giunto a scadenza il 25 giugno. Tuttavia, la difesa dell'ex presidente ha presentato una nuova istanza, segnalando un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute. Tra i sintomi riportati, sono stati evidenziati episodi persistenti di singhiozzo e la necessità di ulteriori e approfonditi accertamenti medici. Queste motivazioni hanno sostenuto la richiesta di proroga, che è stata poi accolta dal ministro de Moraes.

Restrizioni imposte e condanna per tentato colpo di Stato

Durante il periodo di detenzione domiciliare, Jair Bolsonaro è soggetto a un regime di restrizioni severe. L'ex presidente è stato condannato dalla Prima sezione della Corte Suprema a una pena di ventisette anni di reclusione per il reato di tentato colpo di Stato.

Tra le limitazioni più stringenti imposte, vi è il categorico divieto di utilizzare telefoni cellulari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione senza una specifica e preventiva autorizzazione giudiziaria. I rapporti periodici forniti dalla polizia militare del Distretto Federale hanno finora confermato che non sono state riscontrate violazioni di queste disposizioni.

Le visite all'ex presidente sono state rigorosamente limitate e consentite esclusivamente a familiari diretti, previa autorizzazione, e al personale medico e di assistenza strettamente necessario. Bolsonaro risiede attualmente con la moglie e la figlia minore. L'accesso di qualsiasi altra persona all'abitazione è strettamente regolato e supervisionato dal giudice competente, garantendo il rispetto delle condizioni imposte per la sua detenzione domiciliare.