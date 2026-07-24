Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine e della magistratura ha scosso il territorio casertano, portando all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di cinque persone accusate di maltrattamenti, violenza sessuale e gravi carenze igienico-sanitarie ai danni di persone fragili. L'intervento, avvenuto il 21 luglio 2026, ha interessato cinque strutture socio-sanitarie, assistenziali, educative e riabilitative dislocate nei comuni di San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa Literno e Trentola Ducenta.

Le accuse e il sistema di sfruttamento

Dalle indagini è emerso un quadro inquietante. I provvedimenti cautelari adottati hanno visto due persone condotte in carcere, tre poste ai domiciliari e un divieto di dimora per un indagato. Le accuse mosse dalla Procura di Napoli Nord sono gravissime e includono maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, truffa, violenza privata e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L'aggravante riconosciuta è quella di aver agito ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili, tra cui anche minorenni.

Le investigazioni, condotte tra luglio 2025 e marzo 2026, hanno rivelato un sistema gestionale orientato esclusivamente al profitto economico.

Questo meccanismo prevedeva il drastico taglio di servizi essenziali come l'acqua calda e il riscaldamento, l'impiego di personale privo delle qualifiche necessarie e la somministrazione abituale di farmaci sedativi agli ospiti senza alcuna prescrizione medica. È stata inoltre accertata la manipolazione delle relazioni periodiche destinate all'Autorità Giudiziaria e ai servizi sanitari, con l'obiettivo di giustificare trasferimenti, proroghe o inserimenti in Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali, causando un ingiusto aggravio di spesa per il Servizio Sanitario Pubblico.

La reazione dell'assessore Morniroli e le azioni future

Andrea Morniroli, assessore regionale alle politiche sociali, ha espresso il suo convinto sostegno alle forze dell'ordine e alla magistratura.

Ha sottolineato l'importanza dell'operazione, affermando che essa "accende un faro di trasparenza e giustizia su contesti in cui, ancora troppo spesso, le risorse pubbliche destinate ai servizi sociali vengono spese male". Morniroli ha ribadito con fermezza: "Non possiamo più tollerare che i diritti fondamentali delle persone vengano mercificati, trasformati in favori da barattare per costruire consenso politico o, peggio ancora, che si continui a lucrare sui bisogni dei disabili e dei più vulnerabili."

Di fronte a fatti di tale gravità, l'assessore ha annunciato un'azione immediata. "Già la prossima settimana chiederò un incontro urgente con i responsabili dell'Ambito sociale territoriale", ha dichiarato, evidenziando come l'Ambito abbia già collaborato con gli inquirenti segnalando alcune anomalie.

L'obiettivo primario è individuare "quali strumenti e controlli mettere in campo per far sì che gravissime violazioni di legge di questo tipo non si possano mai più ripetere, né a San Cipriano d'Aversa né altrove".

Morniroli ha concluso riaffermando che "la tutela della dignità umana deve tornare a essere il pilastro intoccabile di ogni politica sociale". Ha inoltre annunciato che le istituzioni regionali opereranno in stretta collaborazione con Bruna Fiola, presidente della Commissione Politiche Sociali del Consiglio regionale della Campania, per garantire una risposta istituzionale sinergica e coesa a tutela dei cittadini coinvolti.