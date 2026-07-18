Un tragico incidente ha funestato il luna park di Spotorno, in Liguria, dove un ragazzo di quindici anni ha perso la vita. Il giovane sarebbe rimasto folgorato mentre si trovava nei pressi di una delle attrazioni meccaniche del parco divertimenti, un evento che ha gettato un'ombra di dolore sulla località.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, generando sgomento e incredulità. La Procura della Repubblica ha immediatamente aperto un'indagine, avviando un'inchiesta approfondita. Gli inquirenti sono impegnati a ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla gestione delle attrazioni del luna park.

L'inchiesta e le verifiche sulla sicurezza

Nel contesto dell'indagine, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il titolare dell’attrazione coinvolta nel fatale incidente. Gli investigatori stanno verificando il rispetto delle normative di sicurezza e la regolarità delle procedure di manutenzione degli impianti. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro, per consentire gli accertamenti tecnici e le perizie necessarie a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa del giovane ha generato una vasta ondata di commozione tra i residenti di Spotorno e tra i visitatori del luna park. Le autorità locali hanno espresso il proprio profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia colpita dal dolore. Le indagini proseguono con l'obiettivo di fare piena luce sulla tragedia e di adottare misure affinché simili eventi non possano ripetersi, garantendo la sicurezza nei parchi divertimento.