L'autopsia sulla salma di Massimo Ciarelli, il quarantatreenne residente a Pescara, è attesa per sabato mattina presso l'obitorio dell'ospedale di Teramo. Ciarelli è deceduto mercoledì sera in seguito a un drammatico scontro frontale con una Jeep dei Carabinieri lungo la statale 16 a Silvi Marina. L'incidente ha fatto seguito a un inseguimento iniziato a Montesilvano, dopo che Ciarelli, alla guida di uno scooter con a bordo un trentenne, non si era fermato a un posto di controllo.

La Procura di Teramo ha prontamente aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il sostituto procuratore Elisabetta Labanti ha affidato l'incarico per gli accertamenti medico-legali all'anatomopatologa Donatella Fedeli. In vista dell'esame autoptico, il magistrato sta valutando le procedure da seguire: tra queste, l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati del militare che si trovava alla guida del veicolo di servizio, un atto generalmente disposto per garantire il diritto di difesa, oppure il ricorso al cosiddetto “modello di annotazione preliminare 45-bis”. Quest'ultima opzione, introdotta nel maggio scorso, si applica specificamente ai pubblici ufficiali in presenza di una possibile causa di giustificazione legata all’adempimento del dovere d’ufficio.

Le indagini e il ruolo cruciale della dash cam

Sul fronte investigativo, una svolta importante per l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe arrivare dalla tecnologia. Gli inquirenti stanno infatti esaminando i filmati registrati dalla dash cam installata sulla pattuglia dell’Arma coinvolta nell’incidente. Le immagini video, già acquisite, sono considerate determinanti per fare piena luce sulla traiettoria dei due mezzi e sulle fasi che hanno preceduto il violento impatto. Secondo una prima ricostruzione investigativa, dopo aver invertito il senso di marcia, lo scooter avrebbe imboccato la carreggiata opposta, scontrandosi frontalmente con la Jeep dei Carabinieri. Tuttavia, questa ricostruzione è contestata dalla famiglia del quarantatreenne che, attraverso il proprio legale, ha sostenuto la necessità di approfondire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi dell’Arma nelle fasi precedenti allo scontro e ha già nominato un consulente tecnico di parte.

Il contesto della fuga e le dichiarazioni del Prefetto

Le indagini hanno rivelato che Ciarelli risultava privo della patente di guida e sottoposto al regime di semilibertà, con l'obbligo di rientrare entro le 21 nel carcere di San Donato di Pescara. Gli investigatori ipotizzano che queste condizioni possano aver influito sulla sua decisione di sottrarsi al controllo, sebbene si tratti ancora di una delle ipotesi al vaglio e che dovrà essere verificata nel prosieguo delle indagini. Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, che ha espresso “massimo cordoglio alla famiglia del deceduto e massima vicinanza ai militari dell’Arma che hanno adempiuto al proprio dovere”.

Il prefetto ha inoltre dichiarato: “La Procura di Teramo avrà ora il compito di definire con precisione la vicenda”, sottolineando di parlare di “un uomo che è morto, non dei suoi trascorsi giudiziari”. Carnevale ha quindi ribadito il sostegno ai Carabinieri coinvolti nell’inseguimento, evidenziando come gli appartenenti alle forze dell’ordine operino quotidianamente assumendosi rischi personali per garantire la sicurezza della collettività.