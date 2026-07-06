Massimo Ciarelli, un uomo di quarantatré anni originario di Pescara, ha tragicamente perso la vita il primo luglio a causa dei gravissimi traumi riportati in un incidente. L'evento fatale si è verificato al culmine di un inseguimento che aveva avuto inizio a Montesilvano e si è concluso nella località di Silvi, dove lo scooter sul quale viaggiava Ciarelli si è scontrato violentemente con una Jeep Renegade dei carabinieri. L'impatto, di particolare entità, ha causato la rottura della colonna vertebrale e lesioni sistemiche giudicate immediatamente e irreversibilmente incompatibili con la sopravvivenza dell'uomo.

L'esito dell'autopsia e i primi passi dell'inchiesta

L'autopsia sul corpo di Massimo Ciarelli è stata eseguita con la massima cura presso l'obitorio dell'ospedale 'Mazzini' di Teramo. A condurre l'esame è stata la dottoressa Donatella Fedeli, medico legale incaricata direttamente dalla pubblico ministero Elisabetta Labanti, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto per omicidio stradale. L'accertamento, durato circa tre ore e mezza, ha fornito un quadro clinico drammatico: ha infatti confermato che la rottura della colonna vertebrale e le lesioni sistemiche riscontrate erano, senza alcun dubbio, immediatamente incompatibili con la possibilità di sopravvivenza per il quarantatreenne. Durante l'esame, a garanzia della trasparenza, erano presenti anche i consulenti tecnici di parte nominati dai familiari della vittima.

Sono stati inoltre effettuati i prelievi biologici di routine, destinati ai successivi e obbligatori esami di laboratorio. Al termine delle operazioni, il magistrato inquirente ha prontamente rilasciato il nullaosta per la sepoltura, consentendo così la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

Le prossime tappe investigative e i funerali

L'autopsia rappresenta uno dei primi e fondamentali atti irripetibili disposti dalla Procura nell'ambito di questa inchiesta, che al momento non vede indagati. Nei prossimi giorni, verranno affidate ulteriori e cruciali consulenze tecniche. Tra queste, di particolare importanza sarà la perizia cinematica, finalizzata a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Questa analisi potrà avvalersi anche delle immagini registrate dalla dash cam installata sull'auto di servizio dei carabinieri coinvolta nello scontro. I funerali di Massimo Ciarelli sono fissati per domani, alle ore 16, nella chiesa della Madonna del Fuoco a Pescara, nel quartiere dove risiede la madre dell'uomo.