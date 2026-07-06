Il mondo del giornalismo lucano piange la scomparsa di Renato Cantore, giornalista e scrittore di spicco, venuto a mancare il 5 luglio 2026 a Potenza. L'Ordine dei giornalisti della Basilicata, attraverso una nota a firma della presidente Sissi Ruggi e del consiglio direttivo, ha espresso profondo cordoglio, definendolo "uno dei protagonisti della storia giornalistica recente" e una figura centrale del giornalismo regionale.

Cantore è stato ricordato come un professionista rigoroso e un punto di riferimento autorevole per l'intera categoria. La sua vita fu dedicata a conferire forza e dignità al giornalismo lucano, difendendone l'autonomia, promuovendone la qualità e contribuendo con lungimiranza e passione alla costruzione delle sue istituzioni.

L'Ordine dei Giornalisti della Basilicata ha sottolineato il valore della sua eredità morale e professionale, stringendosi con affetto alla famiglia, ai colleghi della Rai e a quanti condivisero con lui il lungo cammino professionale e associativo.

Una carriera dedicata al Servizio Pubblico e alla categoria

Per generazioni di giovani giornalisti, in Basilicata e oltre, Renato Cantore rappresentò un faro. Entrato in Rai per concorso nel 1979, svolse la sua intera carriera nel Servizio Pubblico fino al pensionamento. Ricoprì per oltre un decennio il ruolo di caporedattore della TgR Rai Basilicata, per poi guidare la TgR Puglia. La sua ascesa lo portò a essere nominato vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale della Rai, con responsabilità cruciali sulle redazioni del Mezzogiorno, sull'informazione politica e sulle campagne sociali della testata.

Il suo impegno non si limitò alla redazione. Cantore fu un pioniere nel sindacato, fondando e presiedendo l'Associazione Stampa della Basilicata, il sindacato regionale dei giornalisti, guidando la sua costituzione nel 1993. La sua intuizione sull'importanza della professione come dovere e impegno istituzionale lo spinse a promuovere, nel 1997, la nascita del forMedia, l'Istituto per la formazione al giornalismo e alla comunicazione multimediale. La sua influenza fu riconosciuta anche a livello nazionale: nel 2001, al Congresso della Federazione Nazionale della Stampa di Montesilvano, fu il consigliere più votato.

L'eredità di un sindacalista lungimirante

L'Assostampa Basilicata, per voce del presidente Angelo Oliveto, ha ricordato la visione di Cantore per un sindacato moderno.

Un'organizzazione che tutelasse i diritti dei giornalisti, in particolare dei precari e dei freelance, in un'epoca che già trentatré anni fa si preannunciava complessa. La sua idea era quella di un sindacato partner, al fianco di tutti i colleghi, un modello costruibile solo attraverso una comunità unita sui fondamenti della professione, rispettosa di ogni sensibilità e rappresentativa di tutte le realtà.

Renato Cantore è universalmente riconosciuto come "esempio di dedizione alla professione, di innovazione e di etica". L'intera comunità giornalistica regionale e la Rai si sono strette nel dolore attorno alla moglie Margherita, ai figli Cristiano e Carlo, alle nuore e ai nipoti, custodi di una memoria e di un'eredità professionale che resteranno indelebili.