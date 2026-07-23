Il 22 luglio, nel pomeriggio, Gianluca Casarotto, un motociclista di 56 anni originario di Bolzano, ha perso la vita in un tragico incidente lungo la celebre ‘Via del Sale’, nel territorio comunale di Triora, in Liguria. Casarotto stava percorrendo il colle del Garezzo quando, su una strada sterrata, ha perso il controllo della sua moto. Dopo un volo di circa dieci metri, è precipitato sotto la carreggiata, finendo sul greto di un torrente asciutto e subendo un grave impatto contro le rocce.

Le difficili operazioni di soccorso e la dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato in una zona particolarmente impervia, che ha reso estremamente complesse le operazioni di soccorso. Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale sanitario. Data la gravità della situazione e la difficoltà di accesso, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso 'Grifo' del 118, decollato dalla base di Albenga. L'elicottero ha trasportato Casarotto d'urgenza verso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari, il motociclista è purtroppo deceduto intorno alle ore 19. Le indagini condotte dai carabinieri hanno chiarito la dinamica dell'accaduto: non sono stati coinvolti altri veicoli e la causa è stata la perdita di controllo del mezzo.

Per questo motivo, non verrà eseguita l'autopsia. La salma è stata successivamente trasferita a Molini di Triora in serata.

La Via del Sale: fascino e pericoli di un percorso storico

La 'Via del Sale' è un itinerario storico e panoramico che si snoda attraverso le Alpi liguri e piemontesi, rinomata tra i motociclisti e gli appassionati di fuoristrada per i suoi percorsi sterrati e le viste mozzafiato. Tuttavia, il tratto del colle del Garezzo, teatro di questa tragedia, è noto per la sua conformazione particolarmente impervia, che non solo complica il transito ma rende anche estremamente difficili gli interventi di soccorso in caso di emergenza. Questo tragico evento si inserisce in un contesto purtroppo già segnato da altri incidenti avvenuti di recente nella stessa area.

Tale situazione sottolinea con forza l'importanza cruciale della prudenza e di un'adeguata preparazione tecnica per chi decide di affrontare questi itinerari. Gli amici del club motociclistico di Casarotto hanno espresso il loro profondo cordoglio per la perdita, ricordando con affetto la grande passione che legava Gianluca a queste strade avventurose.