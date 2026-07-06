Il Movimento Pettinari ha sollevato una ferma denuncia riguardo la situazione di degrado che affligge l'area della stazione ferroviaria di Porta Nuova a Pescara. La segnalazione, diffusa pubblicamente il 4 luglio 2026, mette in luce una serie di problematiche legate all'incuria, all'abbandono di rifiuti e a evidenti criticità sul fronte della sicurezza nella zona immediatamente adiacente allo scalo ferroviario, un punto nevralgico per la città.

Secondo quanto dettagliato dal Movimento, l'intera area sarebbe caratterizzata da un diffuso abbandono di rifiuti di ogni genere, che si somma a una generale e preoccupante mancanza di manutenzione degli spazi pubblici.

Questa condizione di trascuratezza non solo deturpa il paesaggio urbano, ma, come evidenziato nella denuncia, potrebbe anche favorire l'insorgere di fenomeni di disagio sociale, compromettendo la sicurezza percepita e reale per i numerosi cittadini e viaggiatori che quotidianamente transitano e frequentano la stazione.

Le criticità evidenziate e l'appello al decoro

Il Movimento Pettinari ha voluto sottolineare come la gravità di questa situazione sia purtroppo nota da tempo, generando una crescente preoccupazione e malcontento sia tra i residenti del quartiere sia tra gli assidui utenti della stazione. Tra le principali criticità segnalate con insistenza, spiccano la presenza persistente di rifiuti abbandonati in diverse zone, una marcata carenza di illuminazione pubblica che rende l'area insicura nelle ore notturne, e l'urgente necessità di interventi mirati di pulizia e di un complessivo ripristino del decoro urbano.

In particolare, la denuncia evidenzia che "l'area versa in condizioni di evidente trascuratezza", una condizione che comporta rischi concreti non solo per la sicurezza individuale, ma anche per la qualità della vita e la vivibilità generale dell'intero quartiere circostante.

La stazione di Porta Nuova: un nodo cruciale per Pescara

La stazione ferroviaria di Porta Nuova, strategicamente posizionata nella parte sud della città di Pescara, rappresenta uno degli scali principali e più trafficati del capoluogo abruzzese. Funge da essenziale punto di collegamento e transito per un elevato numero di pendolari e viaggiatori, configurandosi come un nodo di fondamentale importanza per l'intero sistema di trasporto locale e regionale.

L'area circostante la stazione è caratterizzata da un'intensa attività, ospitando una varietà di attività commerciali, numerose residenze e diverse infrastrutture pubbliche, il che la rende un luogo particolarmente frequentato e dinamico durante tutto l'arco della giornata. La denuncia avanzata dal Movimento Pettinari si inserisce, pertanto, in un contesto di attenzione sempre più marcata e diffusa verso la tutela del decoro urbano e il rafforzamento della sicurezza nelle zone che circondano le principali infrastrutture di trasporto della città, riflettendo una sensibilità collettiva crescente su questi temi vitali per la comunità.