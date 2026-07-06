Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato un significativo e imminente potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina. Attualmente, la metropoli partenopea conta su 1.200 telecamere già operative, ma l'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è di incrementare questo numero in modo sostanziale, raggiungendo quota 1.600 dispositivi attivi entro la fine dell'anno in corso. Questa importante comunicazione è stata rilasciata nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 6 luglio 2026, evidenziando l'impegno concreto dell'amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Potenziamento Mirato per un Controllo Capillare del Territorio

Manfredi ha dettagliato con precisione come il rafforzamento della rete di videosorveglianza rappresenti un passo cruciale e strategico per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini di Napoli. Il primo cittadino ha ribadito con chiarezza e determinazione che "oggi sono attive 1.200 telecamere, entro fine anno saranno 1.600", sottolineando la serietà e la concretezza dell'iniziativa intrapresa. Questo incremento numerico e tecnologico permetterà di instaurare un controllo più capillare e diffuso del territorio, con una particolare attenzione rivolta alle aree considerate maggiormente sensibili, vulnerabili o a rischio. L'espansione del sistema è concepita come uno strumento fondamentale non solo per la prevenzione di atti illeciti, ma anche per il monitoraggio costante delle situazioni, elementi essenziali per la vivibilità, la tranquillità e la percezione di sicurezza nei diversi quartieri napoletani.

La presenza visibile e l'operatività di un numero maggiore di occhi elettronici sono destinate a fungere da deterrente e a fornire un supporto prezioso.

Strategie Amministrative per la Vivibilità e il Supporto alle Forze dell'Ordine

Il progetto di ampliamento della videosorveglianza si inserisce organicamente e in modo coerente nelle più ampie strategie messe in campo dall'amministrazione comunale di Napoli. L'obiettivo primario di queste politiche è quello di migliorare complessivamente la sicurezza e la vivibilità urbana, elementi considerati prioritari per lo sviluppo armonioso della città. Le nuove telecamere saranno installate in maniera progressiva e metodica nel corso dei prossimi mesi, seguendo un piano ben definito che mira a coprire un numero sempre maggiore di quartieri, vie e punti strategici all'interno della città.

Questa iniziativa è specificamente concepita per rafforzare ulteriormente le capacità di prevenzione e di monitoraggio di potenziali situazioni di rischio, offrendo un supporto concreto, costante e tecnologicamente avanzato alle attività già svolte quotidianamente dalle forze dell'ordine e dagli operatori della sicurezza pubblica. L'investimento in tecnologia e infrastrutture di sorveglianza è volto a creare un ambiente più sicuro per tutti i residenti, i commercianti e i visitatori, contribuendo in modo significativo a scoraggiare atti illeciti, a identificare rapidamente eventuali problematiche e a facilitare l'intervento tempestivo in caso di necessità. Questo sistema integrato di controllo del territorio rappresenta un pilastro fondamentale per la gestione della sicurezza pubblica, mirando a una città più ordinata, protetta e reattiva.