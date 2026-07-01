Il primo luglio 2026 è stata attivata la tratta Napoli-Cancello, primo segmento dell'alta velocità/alta capacità Napoli-Bari, realizzata da Webuild per RFI. L'opera rappresenta una svolta significativa per la mobilità nel Mezzogiorno, collegando la linea Napoli-Bari alla rete nazionale AV via Afragola e riducendo i tempi di viaggio per milioni di persone.

Lunga 15,6 chilometri, la tratta Napoli-Cancello, nell'area metropolitana, è un nodo strategico per i collegamenti. Ha permesso nuovi collegamenti diretti: Napoli-Lecce in cinque ore e Bari-Napoli in tre ore e mezza.

Permette l'accesso diretto della linea Napoli-Bari a Napoli-Afragola, futura "Porta del Sud" verso la dorsale Torino-Milano-Roma-Salerno.

Dettagli tecnici, impatto territoriale e impegno Webuild

Posa di oltre 60 km di rotaie, 182.000 tonnellate di pietrisco, 65.000 traverse e quattro viadotti. La galleria Casalnuovo (650 metri) è stata scavata in atmosfera iperbarica, primo esempio in Italia per falde acquifere. Inclusa la nuova stazione di Acerra, migliora l'accesso AV. Viabilità potenziata con dodici nuovi collegamenti stradali ed eliminazione di passaggi a livello. La futura Linea 10 della metropolitana di Napoli integrerà il sistema AV.

La AV/AC Napoli-Bari, parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo (rete TEN-T), è un intervento chiave per la mobilità sostenibile nel Mezzogiorno.

Avrà 145 km, 15 gallerie, 25 viadotti, e servirà 32 Comuni con 20 stazioni/fermate. Webuild è impegnato su quattro lotti della direttrice, tra cui Napoli-Cancello, parte dei 21 progetti nel Sud per oltre 16 miliardi. Coinvolge 10.200 persone e 7.500 imprese. L'attivazione segna un salto di qualità per l'asse adriatico-tirrenico, unendo Napoli e Bari in due ore e rafforzando il ruolo del Sud in Europa.