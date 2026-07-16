Il 16 luglio 2026, a Napoli, la presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, ha istituito un tavolo tecnico distrettuale per ridurre il contenzioso civile e lavoristico degli enti pubblici. La convenzione unisce magistratura, Regione Campania, sanità e avvocatura.

Covelli ha evidenziato il peso gravoso del contenzioso pubblico, specie per Asl, ospedaliere e Regione Campania. Le “differenze significative” tra le Asl impongono un confronto distrettuale. La Regione, con un ruolo di coordinamento centrale da “direttore d’orchestra della sanità”, garantirà visione unitaria e celere attuazione degli orientamenti della Cassazione, prevenendo ulteriore contenzioso.

Obiettivi e dati

Il tavolo includerà l'avvocatura per la difesa e per promuovere le conciliazioni, essenziali per ridurre i conflitti e tutelare i cittadini. Il contenzioso con enti pubblici (Regione, Comuni, Università, ministeri, Asl) costituisce il 60-70% del totale civile e lavoristico distrettuale. La sanità incide per il 10-15% (migliaia di procedimenti). Le soluzioni alternative (conciliazioni e mediazioni) non superano il 5%, dato che Covelli ritiene cruciale incrementare. L'obiettivo è ridurre il contenzioso a tutela dei cittadini e supportare le amministrazioni verso scelte più consapevoli nell'uso dello strumento giudiziario.

Dichiarazioni e impatto

Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ha accolto l'iniziativa.

La riduzione del contenzioso nella sanità pubblica permetterà di investire i fondi risparmiati nella salute dei cittadini e aumentare la sicurezza. Riguardo ai 300 milioni di euro spesi in cinque anni per risarcimenti da malasanità, Fico ha ribadito l'impegno a ridurre tali costi per maggiori investimenti.

Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha ribadito l'esigenza di una giustizia efficiente e rapida, specie per i diritti di lavoratori e individui. Ha enfatizzato l'importanza del tavolo quale luogo di confronto per risolvere le criticità.

La convenzione definisce il tavolo tecnico come strumento di confronto permanente tra le istituzioni, finalizzato ad analizzare le cause del contenzioso, individuare soluzioni operative condivise e promuovere buone pratiche e formazione.