Un parto d'emergenza in un furgone ha trasformato un viaggio di ritorno in un'esperienza indimenticabile e drammatica. Il pomeriggio del 4 luglio 2026, nel territorio di Castrocielo, in provincia di Frosinone, una giovane donna residente a Mugnano di Napoli ha dato alla luce la sua bambina a bordo del veicolo guidato dal marito. La coppia stava rientrando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni parenti a Colfelice, nel Frusinate, quando, mentre percorrevano la Casilina e si apprestavano a imboccare il casello A1 di Pontecorvo, la donna ha avuto la rottura delle acque e l'inizio del travaglio.

Di fronte all'imminenza del parto, il marito ha prontamente allertato il 118. La risposta è stata immediata: dalla postazione Ares 118 di Pontecorvo è partito un equipaggio specializzato, composto dall'infermiere Marco Cardillo, dalla soccorritrice Tiziana Salmasi e dall'autista soccorritore Attilio Pirina. Contemporaneamente, l'ospedale Spaziani di Frosinone è stato allertato per prepararsi a eventuali complicazioni. Giunti a Castrocielo, i soccorritori hanno subito compreso che non c'era tempo sufficiente per raggiungere l'ospedale. Hanno quindi assistito la donna direttamente all'interno del furgone, dove è avvenuto il parto.

Intervento salvavita e condizioni della neonata

I momenti concitati del parto hanno rivelato una complicazione critica: la neonata presentava il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo, una situazione che ha causato difficoltà respiratorie subito dopo la nascita.

La prontezza d'intervento degli operatori sanitari è stata decisiva. Con manovre rapide e professionali, hanno liberato la bambina ed effettuato le necessarie manovre di rianimazione, scongiurando un esito tragico. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi automobilisti di passaggio, che si sono fermati lungo la strada, assistendo con apprensione all'operato dei soccorritori.

Al termine delle delicate operazioni di soccorso, madre e figlia sono state trasferite in ospedale. Le loro condizioni di salute sono state giudicate buone e non destano preoccupazioni. La neonata, la cui vita è stata salvata grazie all'assistenza immediata e qualificata del personale sanitario intervenuto sul posto, è ora ricoverata con la madre, in un quadro clinico stabile.

L'efficienza del servizio di emergenza 118

L'episodio di Castrocielo ha evidenziato l'importanza e l'efficienza del servizio di emergenza territoriale Ares 118. L'equipaggio di Pontecorvo, con la sua rapida risposta e la sua preparazione, ha dimostrato come la presenza di personale specializzato e mezzi attrezzati sia fondamentale per affrontare situazioni critiche come un parto d'urgenza fuori dall'ambiente ospedaliero. La tempestività e la professionalità degli operatori hanno permesso di gestire una situazione ad alto rischio, garantendo un esito positivo per madre e figlia, e sottolineando il ruolo cruciale del 118 nel Lazio.