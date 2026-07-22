Con il sostegno della Fondazione CRT, è stata istituita la Scuola delle Portinerie di comunità – Metodologie e processi di attivazione sociale, promossa dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. Questa prima scuola nazionale forma professionisti per la costruzione di reti di comunità e lo sviluppo del welfare di prossimità. L'iniziativa, evoluzione della Summer School quinquennale, offre un percorso formativo stabile a operatori sociali, educatori, amministratori pubblici e facilitatori di comunità. La Scuola mira a fornire strumenti per progettare processi di attivazione sociale, creare reti collaborative e utilizzare tecnologie.

Il corso (ottobre 2026 - marzo 2027) prevede cinque moduli intensivi di tre giorni, con mentoring per enti interessati. La sua nascita si basa sull'esperienza ventennale della Rete Italiana di Cultura Popolare.

Metodologia, obiettivi e diffusione del modello

La Scuola delle Portinerie di comunità condivide un metodo basato su ascolto, costruzione di reti e innovazione per rafforzare il welfare di prossimità. Chiara Saraceno, presidente della Rete Italiana di Cultura Popolare, ha sottolineato questa metodologia. Il percorso formativo supporta gli enti nella trasformazione organizzativa e nello sviluppo di nuove Portinerie di comunità. Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, ha definito l'iniziativa un ulteriore passo avanti in un percorso iniziato nel 2020.

Il modello delle Portinerie di comunità, sviluppato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare dal 2020 con il supporto della Fondazione CRT, è un esempio riconosciuto e replicabile di welfare sociale, culturale ed economico. Diffuso in Piemonte, Sicilia e altre regioni tramite il social franchising, le Portinerie offrono servizi di supporto e aggregazione, erogati da équipe multidisciplinari. Questi servizi intercettano bisogni, valorizzano risorse locali e contrastano fragilità e isolamento, promuovendo autonomia e inclusione. La Fondazione CRT ha costantemente sostenuto queste progettualità, contribuendo alla crescita della rete delle Portinerie di comunità, oggi riconosciuta a livello nazionale come esempio virtuoso di welfare.