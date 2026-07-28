L'Italia ha registrato un nuovo minimo storico di nascite nel 2025, con soli 355 mila bambini venuti alla luce. Questo dato, il più basso dal secondo dopoguerra, si accompagna a un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, evidenziando una crisi demografica profonda.

La maggior parte delle persone che rinunciano ad avere altri figli, il 62,2%, lo fa a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Se le intenzioni di fecondità delle donne italiane si fossero concretizzate, nel 2025 sarebbero nati circa 760 mila bambini, più del doppio di quelli effettivi.

Solo una piccola percentuale, il 5,5%, dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Le difficoltà economiche e lavorative sono indicate come principali ostacoli da oltre 2,8 milioni di italiani. Quasi una donna su due (49,9%) teme conseguenze negative sulla propria carriera in caso di maternità, una percentuale nettamente superiore al 24% degli uomini. Oltre 3 milioni di donne risultano inattive per motivi familiari, a fronte di 151 mila uomini. Inoltre, 763 mila persone rinunciano ai figli per assistere i genitori anziani.

Disuguaglianze di genere e impatto sulla carriera

Il quadro della maternità in Italia rivela gravi disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

L'età media al parto ha raggiunto i 32,7 anni, e solo il 2,9% delle donne tra 20 e 29 anni è madre. Appena il 6,6% dei giovani in quella fascia d'età è genitore. Sebbene circa l'80% dei giovani desideri avere figli, solo una minoranza prevede di farlo a breve termine. Tra le donne di 25-34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per la genitorialità.

Le retribuzioni delle donne con figli diminuiscono in modo significativo, specialmente nel settore privato, dove le madri possono subire una riduzione salariale fino al 30% dopo la nascita di un bambino. Nel settore pubblico, la penalizzazione è più contenuta, circa il 5%. La paternità, al contrario, è associata a una maggiore occupazione per gli uomini.

Per le donne, il tasso di occupazione scende dal 68,7% tra quelle senza figli al 63,2% tra le madri con almeno un figlio minorenne, con un calo più marcato all'aumentare del numero di figli. Nel settore privato, il 25% delle madri sotto i 35 anni lascia il lavoro dopo il primo figlio.

Disparità territoriali e sostegno alla genitorialità

Le condizioni variano notevolmente a seconda dell'area geografica. Nel Mezzogiorno, il tasso di occupazione delle madri con figli minorenni si attesta sotto il 45,7%, mentre al Nord raggiunge il 73,1% e al Centro il 71%. Il 32,6% delle donne tra 25 e 54 anni con figli under 18 lavora part-time, e in oltre un caso su dieci si tratta di part-time involontario (11,7%).

Tra i padri, questa quota è nettamente inferiore (3,5%).

Le regioni più "amiche delle mamme" sono l'Emilia-Romagna, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta. Al contrario, il Mezzogiorno presenta un quadro complessivamente stabile ma su livelli inferiori alla media nazionale, con Basilicata, Puglia e Sicilia in fondo alla classifica.

Il problema principale non è la mancanza di desiderio di avere figli, ma l'impossibilità per milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Finché la genitorialità continuerà a essere percepita come un rischio economico, lavorativo e sociale, il declino demografico continuerà a riguardare tutti.