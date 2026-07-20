Il 20 luglio 1956 segnava una data epocale nella storia della fisica: sulla rivista Science veniva pubblicata la scoperta che avrebbe rivoluzionato la comprensione dell'universo. I ricercatori statunitensi Frederick Reines e Clyde Cowan riuscirono, per la prima volta, a rivelare gli antineutrini, confermando così l'esistenza degli inafferrabili neutrini. L'esperimento, condotto presso un reattore nucleare in South Carolina, pose fine a una ricerca durata un quarto di secolo, iniziata nel 1930 con la proposta teorica di Wolfgang Pauli di una particella leggera e neutra, ideata per spiegare l'energia apparentemente mancante nei decadimenti beta.

Nel corso del Novecento, la fisica del neutrino ha assunto un ruolo sempre più centrale nella ricerca fondamentale. I neutrini, spesso definiti "particelle fantasma" per la loro straordinaria capacità di attraversare la materia senza interagire quasi mai, rappresentano ancora oggi uno dei principali misteri della fisica. Molti interrogativi restano irrisolti: ad esempio, non è ancora chiaro se il neutrino sia una particella distinta dalla sua antiparticella, o se le due coincidano. Inoltre, il valore della sua massa rimane sconosciuto, nonostante numerosi esperimenti abbiano tentato di misurarla.

Le proprietà elusive dei neutrini e le sfide della ricerca

I neutrini sono le particelle di materia conosciute più leggere ed elusive: non possiedono carica elettrica e possono attraversare distanze cosmiche senza interagire.

Si stima che il Sole invii ogni secondo cento trilioni di neutrini attraverso il corpo umano. Ancora più peculiare è la loro esistenza in tre tipi distinti e la capacità di cambiare identità durante il loro viaggio, un fenomeno noto come oscillazione. L'evidenza definitiva di questa trasformazione è stata ottenuta nel 1998 dall'esperimento Super-Kamiokande in Giappone. L'oscillazione implica necessariamente che i neutrini abbiano massa, una caratteristica non prevista dal Modello Standard della fisica delle particelle.

Molte domande fondamentali rimangono aperte: qual è l'ordine delle masse dei tre tipi di neutrino? Esistono differenze nelle oscillazioni tra neutrini e antineutrini? E ci sono ulteriori stati di neutrino ancora non rilevati?

Le risposte a questi quesiti vanno ben oltre i confini del laboratorio. Ad esempio, i neutrini residui dal Big Bang permeano ancora oggi il cosmo, e le loro minuscole masse hanno influenzato la formazione delle galassie.

Nuovi esperimenti e tecniche di rilevazione

Settant'anni dopo la scoperta sperimentale, la ricerca sui neutrini prosegue con nuovi esperimenti sempre più sofisticati. In Cina è in costruzione l'osservatorio sotterraneo JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory), che monitorerà gli antineutrini provenienti da reattori nucleari, replicando l'approccio di Cowan e Reines. Altri esperimenti utilizzano acceleratori di particelle per inviare fasci di neutrini verso rivelatori posti a centinaia di chilometri di distanza, studiando il fenomeno dell'oscillazione mentre attraversano la crosta terrestre.

La Neutrino Platform del CERN supporta lo sviluppo di hardware per la prossima generazione di questi esperimenti a "lunga linea di base", inclusi prototipi per DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) negli Stati Uniti e aggiornamenti per il rivelatore Hyper-Kamiokande in Giappone.

Per massimizzare la precisione di questi esperimenti, i fisici stanno sviluppando tecniche innovative come il "neutrino tagging", che permette di associare ogni neutrino prodotto a una particella carica rilevata, deducendone energia e quantità di moto. L'esperimento NA62 del CERN, originariamente progettato per studiare decadimenti rari dei kaoni, ha servito da banco di prova per il neutrino tagging, raggiungendo una precisione record nella misura dell'energia dei neutrini. Questi sviluppi tecnologici aprono la strada a nuove scoperte sulla natura di queste particelle fondamentali, spingendo i confini della nostra conoscenza.