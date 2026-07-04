Il governo del Nicaragua ha annunciato la liberazione del vescovo emerito di Estelí, Juan Abelardo Mata, ottantenne. Il rilascio è avvenuto poche ore dopo la richiesta "immediata e incondizionata" degli Stati Uniti. Il ministero dell'Interno ha condotto un'indagine sull'origine dei beni del prelato e su presunti legami familiari ritenuti incompatibili con il suo stato sacerdotale. Le autorità sandiniste hanno dichiarato che Mata è stato ricondotto nella sua abitazione "in perfette condizioni" e avrebbe riconosciuto di essere stato trattato "con rispetto" durante la detenzione.

Organizzazioni per i diritti umani e fonti della Chiesa cattolica avevano definito la detenzione del vescovo Mata come arbitraria, denunciando un nuovo episodio della repressione contro la Chiesa da parte del governo guidato da Daniel Ortega e Rosario Murillo. Il vescovo, al suo rientro a casa, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Mata era stato fermato dopo aver celebrato una messa il 25 giugno nella chiesa Cruz del Calvario a Estelí, durante la quale aveva invitato i fedeli a pregare per la Chiesa cattolica perseguitata, menzionando esplicitamente il vescovo Rolando Álvarez e il sacerdote Frutos Valle.

La pressione internazionale e il contesto diplomatico

Gli Stati Uniti, tramite l'ambasciata a Managua e l'Office of Western Hemisphere Affairs del Dipartimento di Stato, avevano richiesto la liberazione "immediata e incondizionata" di Mata.

Washington ha sottolineato che il vescovo "non rappresenta alcuna minaccia per il regime sandinista" e che la sua salute è fragile. In un comunicato, è stata condannata la "continua e crudele persecuzione e repressione religiosa" da parte del governo Ortega-Murillo, affermando che "gli attacchi contro la libertà religiosa devono cessare".

Il vescovo Mata era stato inizialmente trattenuto il 29 giugno con una collaboratrice e rilasciato alcune ore dopo con restrizioni. Successivamente, era stato nuovamente arrestato senza che fossero fornite informazioni ufficiali sulle ragioni, il luogo di detenzione o le sue condizioni di salute. Nello stesso periodo, altri religiosi erano stati fermati. Le relazioni tra il Vaticano e il governo nicaraguense sono ufficialmente sospese.

La repressione contro la Chiesa cattolica in Nicaragua

Negli ultimi anni, il governo di Daniel Ortega ha intensificato le misure contro la Chiesa cattolica. Tra queste, la dissoluzione e l'esproprio della Compagnia di Gesù e la definizione della Chiesa stessa come "mafia" e antidemocratica. Almeno 261 religiosi, incluso il presidente della Conferenza Episcopale di Nicaragua, Carlos Herrera, sono stati espulsi dal paese a causa della repressione religiosa. Nel marzo 2023, il Papa aveva definito il governo Ortega una "dittatura grossolana", un mese dopo la condanna del vescovo Rolando Álvarez a oltre 26 anni di carcere e la sua successiva espulsione e privazione della cittadinanza.