Un'ampia operazione di identificazione è stata avviata dalle prime ore di questa mattina a Venaus, in Val di Susa, coinvolgendo oltre 800 persone. I controlli, condotti dalla Polizia, si sono concentrati al termine del Festival Alta Felicità, l'evento annuale organizzato dal movimento No Tav. L'obiettivo primario, come comunicato dalla Questura, è identificare tutti i partecipanti al campeggio allestito per la manifestazione, giunta quest'anno alla sua decima edizione.

Questa fase di verifiche segue un'analoga attività svolta nella giornata precedente, che aveva già portato all'identificazione di altre 436 persone.

Il quadro investigativo si sta delineando con crescente attenzione: le indagini in corso, coordinate dalla Procura di Torino sotto la guida di Giovanni Bombardieri, ipotizzano il grave reato di devastazione. Tale accusa è direttamente collegata agli assalti ai cantieri della Tav, episodi di violenza e danneggiamento verificatisi durante il festival.

Dispositivo di sicurezza rafforzato e monitoraggio del territorio

Le attività di identificazione e controllo non si limitano all'area del campeggio, ma si inseriscono in un più vasto e rafforzato dispositivo di sicurezza che interessa l'intera Val di Susa. Le forze dell'ordine stanno presidiando con particolare attenzione l'intera rete stradale del territorio torinese, estendendo le verifiche anche alle aree limitrofe al campeggio del Festival Alta Felicità.

Nonostante la conclusione ufficiale dell'evento, si stima che circa un migliaio di persone siano ancora presenti, rendendo necessarie ulteriori operazioni di monitoraggio e controllo per garantire l'ordine pubblico.

Sospetti sul "Blocco Nero" e proseguimento delle indagini

Le indagini sugli episodi di disordine e sugli assalti ai cantieri della Tav, avvenuti in particolare nella giornata di sabato, proseguono con grande determinazione. Gli investigatori non escludono che tra i partecipanti al presidio e al campeggio possano essersi infiltrati antagonisti riconducibili al cosiddetto Blocco Nero, un gruppo noto per le sue tattiche di confronto violento. Le forze dell'ordine mantengono un elevato livello di vigilanza, monitorando attentamente la situazione al fine di individuare e perseguire i responsabili delle violenze e dei danneggiamenti registrati nel corso della manifestazione.