Una tragedia ha scosso Cassano d'Adda nel pomeriggio del 18 luglio 2026. Un uomo di sessantotto anni è annegato nel fiume Adda mentre tentava di salvare il nipotino di quattro anni, scivolato in acqua. Nel suo gesto eroico, l'uomo è stato trascinato dalla forte corrente, perdendo la vita.

Il nipotino è stato recuperato dai soccorritori in condizioni estremamente gravi e trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori dopo intense ricerche.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni delle vittime

Estratto dalle acque, il bambino ha ricevuto le prime cure sul posto, per poi essere ricoverato in prognosi riservata a Bergamo. Le autorità hanno confermato che le sue condizioni sono tuttora considerate "molto gravi". Il nonno, purtroppo, non è sopravvissuto, nonostante i tentativi di rianimazione.

La dinamica esatta della vicenda è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo testimonianze per chiarire i fatti. Il tratto del fiume Adda interessato è noto per le sue correnti insidiose, fattore che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo.

I pericoli del fiume Adda e le raccomandazioni di sicurezza

Il fiume Adda, importante corso d'acqua lombardo che tocca numerosi comuni, tra cui Cassano d'Adda, è frequentato in estate. Tuttavia, la balneazione in molti dei suoi tratti può rivelarsi pericolosa a causa delle sue forti correnti e dei fondali spesso imprevedibili.

Per questo motivo, le autorità locali e regionali raccomandano prudenza nelle aree non attrezzate. La balneazione è vivamente sconsigliata dove mancano servizi di sorveglianza. Diversi incidenti simili lungo l'Adda negli ultimi anni sottolineano la necessità di attenzione e di rispettare i divieti.