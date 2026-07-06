Nel Nord Ovest, il 63% delle famiglie ha visto aumentare la spesa energetica nell'ultimo anno, contro un 6% in diminuzione. Il caro energia incide pesantemente sui bilanci domestici. La spesa media mensile per l'energia ammonta a 204 euro, pari al 18% del budget familiare; per un terzo delle famiglie, le bollette superano il 20% delle uscite totali. Il 55% ha un rapporto sereno con le bollette, ma il 38% lo trova problematico e il 7% teme difficoltà nei pagamenti. I rincari sono attribuiti prevalentemente alle tensioni geopolitiche internazionali (75%), seguite da dipendenza dalle importazioni (15%) e speculazione sui mercati (14%).

Comportamenti e scelte di risparmio

Il prezzo dell’energia è il driver principale nelle scelte familiari: l’81% di chi ha cambiato o valuta di cambiare fornitore lo fa per motivi economici. Il 20% ha già cambiato fornitore. Le strategie di risparmio più diffuse sono a costo zero: il 71% sposta l’uso degli elettrodomestici nelle fasce orarie più vantaggiose. Gli investimenti in efficienza energetica sono rari: solo il 3% ha installato un cappotto termico, e il 46% esclude investimenti oltre 1.000 euro. L’ostacolo principale (82%) è l’elevato costo iniziale.

Efficienza energetica e climatizzazione

L'efficienza energetica si lega alla climatizzazione, specie in estate. Il 72% delle famiglie possiede un impianto fisso, ormai quasi indispensabile.

Per chi ne è sprovvisto, l'economia è un deterrente: la rinuncia per il costo delle bollette riguarda il 12% dei proprietari e il 37% degli affittuari. Il freno agli investimenti in efficienza energetica è più marcato tra i proprietari (86%) rispetto agli affittuari (65%).

In sintesi, il caro energia continua a gravare sulle famiglie del Nord Ovest. Queste prediligono strategie di risparmio a basso costo e faticano a sostenere investimenti rilevanti per migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni.