È stata ufficialmente inaugurata oggi, 11 luglio 2026, la nuova seggiovia sul Corno alle Scale, un'infrastruttura strategica situata nell'Appennino bolognese. L'opera, frutto di un significativo investimento di 5 milioni di euro, si prefigge l'obiettivo primario di rilanciare il turismo e migliorare l'accessibilità dell'intera area montana. Questo nuovo impianto rappresenta una delle più importanti novità per le prossime stagioni, sia estiva che invernale, della rinomata località appenninica, promettendo di attrarre un maggiore afflusso di visitatori.

L'investimento e i dettagli dell'inaugurazione

L'apertura al pubblico della seggiovia è avvenuta come previsto l'11 luglio 2026, segnando un momento cruciale per lo sviluppo turistico locale. La moderna infrastruttura è stata specificamente progettata per soddisfare le esigenze di un'ampia platea di visitatori, dai turisti in cerca di relax e panorami mozzafiato agli sportivi desiderosi di avventura. Grazie a questo nuovo collegamento, sarà possibile raggiungere con maggiore facilità e rapidità le piste da sci e i numerosi sentieri escursionistici che caratterizzano il Corno alle Scale, rendendo l'esperienza più fluida e piacevole per tutti gli utenti.

L'investimento complessivo, pari a 5 milioni di euro, non è stato destinato unicamente alla realizzazione dell'impianto di risalita.

Una parte significativa delle risorse è stata impiegata anche per interventi di adeguamento e riqualificazione dell'area circostante, mirati a potenziare l'offerta ricettiva e i servizi per i visitatori. Durante la cerimonia di inaugurazione, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, è stata più volte sottolineata l'importanza strategica di quest'opera per il territorio. L'impianto, infatti, si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di valorizzazione dell'Appennino bolognese, con l'intento di incentivare un flusso costante di visitatori durante tutti i mesi dell'anno, superando la tradizionale stagionalità.

Il ruolo del Corno alle Scale nel panorama turistico

Il Corno alle Scale si conferma come una delle principali e più apprezzate mete turistiche dell'Appennino emiliano-romagnolo. La sua fama è legata non solo alle eccellenti piste da sci, che ogni inverno attraggono migliaia di appassionati, ma anche ai suggestivi percorsi escursionistici che, in primavera ed estate, richiamano amanti della natura e delle attività all'aria aperta. La nuova seggiovia è stata concepita per rafforzare ulteriormente l'attrattività di questa località, garantendo un servizio all'avanguardia, moderno e funzionale, disponibile sia durante la stagione invernale per gli sciatori, sia in quella estiva per gli escursionisti e i ciclisti, ampliando così le opportunità di fruizione.

Questa iniziativa si allinea perfettamente con le strategie di sviluppo locale, che hanno come obiettivo primario quello di rendere il territorio sempre più competitivo e accessibile. L'investimento mira a favorire una crescita economica sostenibile e a stimolare la creazione di nuove opportunità per gli operatori turistici e per i residenti della zona. L'impianto di risalita rappresenta, in tal senso, una risposta concreta e tempestiva alle crescenti esigenze di mobilità e fruizione turistica, rispondendo pienamente alle aspettative degli utenti e alle politiche di promozione dell'Appennino bolognese, proiettandolo verso un futuro di maggiore sviluppo e riconoscimento a livello nazionale e oltre.