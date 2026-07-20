L'assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, ha ufficialmente annunciato l'imminente avvio della costruzione del nuovo ospedale Salesi di Ancona. Questa notizia giunge dopo un periodo caratterizzato da significative problematiche che avevano rallentato l'inizio dei lavori per l'importante struttura. Baldelli ha dichiarato con enfasi che, superate le difficoltà, "la struttura sta per sorgere", sottolineando il valore strategico e l'importanza cruciale dell'opera per l'intera sanità marchigiana.

Il progetto del nuovo polo pediatrico di Ancona

Il nuovo ospedale Salesi, destinato a diventare un punto di riferimento essenziale per la pediatria regionale, sorgerà nella città di Ancona. Negli ultimi mesi, il percorso progettuale ha incontrato diverse sfide, principalmente legate a complessi iter burocratici e tecnici che hanno inevitabilmente causato ritardi nell'attesissimo avvio dei lavori. L'assessore Baldelli ha ribadito che, una volta superate queste criticità, la realizzazione è ormai prossima, confermando la ferma volontà della Regione Marche di portare a termine un'opera di tale portata e importanza.

L'importanza strategica del Salesi per le Marche

L'attuale ospedale Salesi di Ancona è riconosciuto da tempo come un centro di eccellenza indiscusso per la cura dei bambini e delle madri in tutta la regione Marche.

Il nuovo edificio, una volta completato, rappresenterà un balzo in avanti significativo. Sarà infatti dotato di tecnologie all'avanguardia e di spazi ampi e adeguati, progettati per rispondere in modo ottimale alle crescenti esigenze di assistenza pediatrica e neonatale. Il progetto ha catalizzato l'attenzione del dibattito pubblico e istituzionale in più occasioni, proprio in virtù del suo valore strategico e dell'impatto positivo che avrà sul territorio.

L'assessore Francesco Baldelli ha ulteriormente ribadito che la concreta realizzazione del nuovo Salesi costituisce una priorità assoluta per l'attuale giunta regionale. L'obiettivo primario è quello di assicurare e garantire servizi sanitari di altissima qualità e all'avanguardia a tutte le famiglie residenti nelle Marche. L'imminente avvio dei lavori segna, pertanto, un passo fondamentale e atteso da anni, che avvicina concretamente il completamento di un'infrastruttura vitale per il futuro della sanità regionale.