La Regione Toscana ha diramato un appello ai cittadini, invitandoli a verificare gli orari dei treni per il periodo dal 27 al 30 luglio. L'avviso è cruciale per il prossimo stop della circolazione ferroviaria, dovuto ai lavori di montaggio del nuovo Ponte al Pino a Firenze. L'interruzione, con modifiche e soppressioni su numerose linee toscane, inizierà alle ore 23 di venerdì 26 luglio. Le autorità regionali hanno evidenziato che saranno giorni difficili per l'intera Toscana, non solo per Firenze, raccomandando l'uso dei canali ufficiali di Trenitalia e delle app dedicate per gli orari aggiornati.

Lavori a Firenze: impatto esteso sulla rete regionale

I lavori presso il Ponte al Pino, punto nevralgico della rete italiana, influenzeranno non solo le tratte dirette verso il capoluogo. Il presidente Eugenio Giani e l'assessore ai trasporti Filippo Boni hanno chiarito che l'impatto si estenderà a tutte le linee ferroviarie della regione. Anche i treni che non transitano per Firenze potranno subire soppressioni o variazioni di orario, rendendo la verifica degli orari essenziale.

Variazioni e linee ferroviarie interessate

Le modifiche interesseranno diverse direttrici. Oltre a Aretina e Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, sono previste soppressioni per i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello e la coppia Grosseto-Campiglia.

La tratta 'fast' Firenze-Livorno subirà soppressioni parziali. I treni Firenze Smn-Siena anticiperanno la partenza da Firenze Smn, Firenze Rifredi e Montelupo, mentre i treni Firenze Smn-Livorno (con prosecuzione per Grosseto) posticiperanno l'arrivo a Pisa e stazioni successive. Variazioni di orario interesseranno anche i treni Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze Santa Maria Novella.