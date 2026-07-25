Un nuovo video documenta gli attimi successivi al decesso di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto durante un fermo di polizia nel Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano un’agente della scientifica scoprire il corpo dell’uomo, avvolto in un lenzuolo e con le caviglie ancora legate. Fakir appare supino, con la bocca aperta, e sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto.

Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Fakir, ha sollevato interrogativi sulla presenza di sangue nei polmoni, ipotizzando che l'uomo sia stato picchiato.

Ha contestato l'attendibilità dei primi esiti autoptici, definendoli un test «fatto per orientare» e sottolineando che la cocaina non può causare tali effetti e indagini tossicologiche serie richiedono giorni.

La dinamica del fermo e gli ultimi istanti

La mattina del decesso, i cittadini avevano allertato la polizia per Abderrahim Fakir, 42 anni, che stava dando in escandescenze. Fakir era steso a terra, gridava frasi sconnesse e chiedeva aiuto. Un dettaglio inedito rivela l’intervento di due cittadini coinvolti in una colluttazione con Fakir. In questo frangente, un agente ha attivato la bodycam, che ha registrato gli ultimi minuti di vita dell’uomo.

Intervenuti per separare i tre, i poliziotti hanno immobilizzato Fakir a terra, tentando di ammanettarlo.

Durante la colluttazione, Fakir ha morso un agente, che ha risposto con lo spray al peperoncino. La chiave delle manette si è spezzata e gli agenti hanno avuto difficoltà a contenerlo. Riusciti a legarlo, si sono alzati. Circa quattro minuti dopo, i soccorritori hanno trovato Fakir supino e hanno constatato: «Non respira». È stato avviato il massaggio cardiaco, consigliato da una macchina. La bodycam ha ripreso l’intervento di rianimazione, durato oltre dieci minuti, con i volontari della Croce Rossa che hanno utilizzato manovre cardiopolmonari e il defibrillatore fino all’automedica.

Le indagini della Procura e l'autopsia

Tutti e sei i soggetti coinvolti – i due agenti e i quattro volontari della Croce Rossa – sono stati iscritti nel registro della Procura con il modello 45 bis per l’ipotesi di omicidio colposo.

La Procura ha acquisito ulteriori video cittadini e le conversazioni tra gli operatori. L’autopsia, che inizierà venerdì 24 luglio, è stata affidata al medico legale Valentina Bugelli, affiancata da Cristina Basso (anatomopatologa), Manuela Bonizzoli (anestesista e rianimatrice) e il chimico tossicologo Luca Morini. Le indagini tossicologiche sono in corso e, come evidenziato dalla difesa della famiglia Fakir, i risultati preliminari sono stati contestati per la loro attendibilità.