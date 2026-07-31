Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato il 31 luglio 2026 l'intenzione di presentare una denuncia-querela alla Procura della Repubblica. La decisione giunge a seguito di una virulenta campagna d'odio esplosa sui social network, scatenatasi dopo una manifestazione da lui indetta in memoria di Abderrahim Fakir, evento che aveva poi visto degenerare in disordini e scontri con la polizia. Lepore ha ribadito che le minacce personali e gli insulti non lo intimidiscono, ma la sua maggiore preoccupazione riguarda un aspetto ben più grave e sistemico.

Il primo cittadino ha infatti dichiarato: “Ho dato mandato al mio avvocato di predisporre una denuncia‑querela che presenteremo alla Procura della Repubblica. Le minacce personali e gli insulti non mi spaventano. Quello che mi preoccupa davvero è un’altra cosa. Se sarà confermato che dietro centinaia o migliaia di profili falsi esiste un sistema organizzato scientificamente, finalizzato a destabilizzare il dibattito pubblico in Italia, allora non saremmo davanti a un problema circoscritto a Bologna e a chi la governa. Saremmo davanti a un problema che riguarderebbe la qualità della nostra democrazia.” Queste parole sottolineano la gravità della situazione e la sua potenziale risonanza a livello nazionale.

La campagna d'odio sui social e le indagini avviate

A seguito della manifestazione del 20 luglio, convocata per ricordare Abderrahim Fakir e poi degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i profili social del sindaco sono stati invasi da centinaia di commenti offensivi e minacciosi. L'analisi di questi account ha rivelato caratteristiche distintive di falsità: avatar fittizi, nomi inventati, frequenti errori grammaticali, un numero esiguo di follower o amici e una quasi totale assenza di attività concreta. Questi elementi suggeriscono la natura artificiale di tali identità digitali.

Un'ulteriore indagine sulle interazioni ha evidenziato la partecipazione di utenti provenienti anche dall'estero e oltreoceano, alimentando il forte sospetto di una regia organizzata dietro questa offensiva mediatica, con l'obiettivo di amplificare artificialmente il dissenso online.

La questura di Bologna ha prontamente avviato un'inchiesta approfondita, definendo il fenomeno una “galassia di odiatori da tastiera senza un volto”. Per garantire la sicurezza personale del sindaco, è stata inoltre assegnata una scorta.

Le preoccupazioni del sindaco e le inchieste in corso

Lepore ha enfatizzato che, qualora venisse accertata l'esistenza di un'azione coordinata e organizzata dietro la creazione e l'uso di questi profili falsi, la questione trascenderebbe il contesto locale, trasformandosi in una minaccia diretta alla qualità della democrazia nazionale. “È giusto che la magistratura accerti ogni responsabilità”, ha affermato il sindaco, evidenziando l'importanza cruciale di una presa di coscienza collettiva da parte del Paese riguardo ai rischi che tali metodi possano diventare sempre più diffusi e sistematici.

Parallelamente a questa inchiesta, sono in corso anche altre indagini relative agli scontri verificatisi durante la manifestazione. Attualmente, dodici persone risultano già iscritte nel registro degli indagati per reati che includono travisamento, lancio di oggetti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, per quanto concerne la tragica morte di Fakir, la procura ha incaricato un perito di esaminare i dati estratti dal suo cellulare, relativi agli ultimi sette mesi, al fine di ricostruire con precisione il suo stato psicofisico nei giorni immediatamente precedenti agli eventi.