Un'autentica odissea ha caratterizzato la giornata di ieri per i passeggeri di un volo Ryanair in partenza da Napoli e diretto a Venezia, che ha subito un ritardo eccezionale di quasi undici ore. Il volo in questione, identificato con il codice FR825, era programmato per decollare alle ore 8:10 del mattino. I viaggiatori erano stati regolarmente fatti accomodare a bordo del velivolo, pronti per la partenza. Tuttavia, dopo circa mezz'ora trascorsa all'interno dell'aereo, la compagnia ha informato della presenza di un problema tecnico al velivolo, costringendo tutti i passeggeri a scendere e a fare ritorno al gate di imbarco.

L'attesa per nuove informazioni e per una possibile ripartenza si è protratta per molte ore, generando notevole frustrazione tra i passeggeri.

Le notizie sul nuovo orario di partenza sono arrivate solo nel pomeriggio, intorno alle ore 16, prolungando l'incertezza dei viaggiatori. Il decollo effettivo del volo FR825 è avvenuto solamente alle ore 18:53, ben oltre l'orario originariamente stabilito. L'arrivo a Venezia è stato registrato alle ore 20:08. Questo ha comportato un ritardo complessivo di ben 10 ore e 38 minuti rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto, causando significativi disagi e alterando i piani di viaggio dei passeggeri.

Diritti e compensazioni per i passeggeri

Di fronte a tali disservizi, è fondamentale conoscere i diritti dei passeggeri.

In caso di cancellazione del volo o di ritardo all'arrivo pari o superiore alle tre ore, i viaggiatori hanno diritto a una compensazione pecuniaria. L'importo varia in base alla tratta aerea: 250 euro per voli fino a 1500 chilometri; 400 euro per tratte tra 1500 e 3500 chilometri; e 600 euro per distanze superiori ai 3500 chilometri. Molti utenti coinvolti in disservizi simili cercano assistenza per far valere questi diritti.

Disagi aerei estesi: ritardi anche a Palermo

La giornata di ieri ha visto disagi non solo a Napoli. Anche l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo ha registrato ritardi significativi per diverse compagnie low cost. Nello specifico, vettori come Ryanair, Volotea e Vueling hanno accumulato attese che in alcuni casi hanno superato le otto ore.

Tra i voli interessati da queste lunghe attese vi sono stati collegamenti nazionali cruciali, come la tratta Palermo-Bergamo e quella Palermo-Napoli. Questi ritardi diffusi sono stati attribuiti a problemi operativi delle compagnie aeree, generando ulteriori frustrazioni per centinaia di passeggeri.