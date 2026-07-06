Francesco Cusumano, 38 anni, è stato arrestato a Palermo in flagranza di reato, accusato dell'omicidio del suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Il fatto è avvenuto ieri mattina in un appartamento di via Sampolo. Cusumano e Spataro, insieme a un terzo residente, abitavano al secondo piano del civico 486. La lite, l'ennesima tra i due negli ultimi giorni, sarebbe scoppiata mentre il terzo coinquilino era uscito per la spesa.

Alcuni vicini hanno notato Spataro sanguinante sul pianerottolo e hanno subito dato l'allarme. Cusumano si è quindi barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas.

Si è consegnato ai carabinieri solo dopo una lunga trattativa. L'erogazione del gas nell'edificio è stata ripristinata dall'Amg solo questa mattina, dopo le necessarie verifiche di sicurezza. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, Cusumano si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini e l'arma del delitto

L'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina, ritrovato insieme ad alcuni indumenti con tracce di sangue presumibilmente riconducibili a Cusumano. Questo dettaglio non è stato però ufficialmente confermato dagli inquirenti. Spataro, ex lavoratore di un call center, è stato colpito da diverse coltellate al torace e all'addome. Durante l'interrogatorio preliminare, Cusumano ha negato di aver ucciso il coinquilino.

I precedenti penali di Cusumano

Francesco Cusumano era già stato condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per lesioni aggravate, pena confermata in appello e passata in giudicato da alcuni mesi. Nel giugno 2023, aveva aggredito l'avvocato Antonio Lanfranchi, presidente della commissione d’esame per l’abilitazione forense, dopo essere stato bocciato. L'aggressione, avvenuta davanti al tribunale di Messina, aveva causato a Lanfranchi gravi lesioni: trauma cranico, fratture facciali e vertebrali. Nonostante la condanna definitiva, Cusumano non aveva ancora iniziato a scontare la pena e si era trasferito a Palermo, affittando una stanza in via Sampolo. Gli inquirenti stanno ora verificando eventuali ritardi nelle comunicazioni dell’ordine di carcerazione, dato che su Cusumano pendeva già un mandato d'arresto.