Tragedia a Palermo, dove un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato brutalmente ucciso a coltellate dal suo coinquilino, Francesco Cusimano, di 38 anni. L'episodio, avvenuto il 5 luglio 2026 in un appartamento di via Sampolo, ha scosso la comunità locale. Dopo l'aggressione, Cusimano si è barricato all'interno dell'abitazione, aprendo il gas e minacciando di far esplodere l'intero edificio, creando momenti di altissima tensione.

L'omicidio si è consumato al secondo piano del civico 486 di via Sampolo, in un appartamento condiviso dalla vittima e dall'aggressore con un terzo coinquilino, che fortunatamente era assente al momento dei fatti.

La proprietà dell'immobile è di un novantenne che affitta le singole stanze. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la violenta lite tra i due sia scaturita da futili motivi, forse legati al pagamento delle bollette o dell'affitto. I vicini hanno riferito di non conoscere bene l'uomo che si era barricato, sapendo solo che era arrivato da qualche settimana e che i litigi erano frequenti in quell'appartamento.

L'intervento delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza

L'allarme è scattato quando alcuni residenti, preoccupati dalle urla e dal forte odore di gas proveniente dall'appartamento, hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, procedendo all'evacuazione dell'intero stabile per garantire la sicurezza di tutti.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, gli artificieri e gli operatori di Amg Energia, l'azienda del gas.

Gli specialisti di Amg Energia hanno sigillato la colonna montante che fornisce il metano all'edificio, impedendo qualsiasi riapertura accidentale. La fornitura di gas era già stata interrotta in emergenza dalle stesse forze dell'ordine, un'azione cruciale per scongiurare il pericolo di esplosione. Gli operatori del pronto intervento gas hanno poi verificato che l'edificio fosse completamente in sicurezza.

Le indagini e il contesto della tragedia

La situazione è rimasta critica per oltre cinque ore, durante le quali i carabinieri hanno condotto una complessa trattativa con Francesco Cusimano.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali legati a maltrattamenti e un divieto di avvicinamento, si è infine arreso e si è consegnato. È stato immediatamente arrestato in flagranza di reato.

Successivamente, Cusimano è stato interrogato dal pubblico ministero incaricato dell'inchiesta, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunta Caterina Malagoli, proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda. La vittima, Francesco Spataro, è stata colpita da diversi fendenti al torace e all'addome, come emerso dalle prime rilevazioni.

L'appartamento di via Sampolo era noto ai vicini per i frequenti litigi tra gli inquilini, un clima di tensione che, a quanto pare, durava da tempo.

Francesco Cusimano si era trasferito nell'abitazione circa un mese prima dell'omicidio. La rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai residenti, è stata fondamentale per gestire la grave situazione e prevenire conseguenze ben più drammatiche, data la minaccia di esplosione dovuta alla fuga di gas.