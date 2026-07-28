La Procura di Salerno ha formalmente conferito un incarico cruciale per l'avanzamento delle indagini relative all'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi ‘Luca’ Esposito. L'iniziativa prevede un accertamento tecnico approfondito sui telefoni sequestrati, un passaggio ritenuto fondamentale per fare piena luce sulla vicenda. A rendere nota questa importante evoluzione è stata l'avvocato Annalisa Califano, che rappresenta legalmente le sorelle della vittima, Ida e Francesca Esposito. L'operazione tecnica delineata dalla Procura include la creazione di una copia forense dei dispositivi mobili in sequestro, un procedimento che garantisce l'integrità dei dati originali, e la successiva analisi meticolosa di tutti i contenuti estrapolati.

L'obiettivo primario è l'acquisizione di dati investigativi di interesse, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per il prosieguo dell'inchiesta.

Le indagini sui dispositivi elettronici

La polizia giudiziaria, incaricata di condurre le operazioni, ha richiesto un termine di 120 giorni per l'espletamento dell'incarico. Questo periodo è considerato necessario per completare con la massima accuratezza tutte le fasi dell'analisi tecnica sui telefoni, data la complessità e la mole di dati potenzialmente presenti. Parallelamente, è stata avanzata la richiesta di nomina di un interprete di lingua araba. Questa figura professionale è ritenuta indispensabile per poter analizzare in modo efficace le chat dell’indagato, Ridha Rahmouni, un cittadino tunisino di 26 anni che è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Al momento, la salma di Luigi ‘Luca’ Esposito non è ancora stata restituita ai familiari, un ulteriore elemento che sottolinea la delicatezza e la complessità delle procedure investigative in corso.

L'arresto e le misure cautelari

Ridha Rahmouni è stato sottoposto a misura cautelare in carcere, una decisione presa a seguito delle indagini condotte dalla Procura di Salerno. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato è stata emessa il 27 luglio 2026, nell'ambito dell'inchiesta che mira a ricostruire con precisione le circostanze dell'omicidio del giornalista. Le autorità inquirenti hanno ritenuto essenziale approfondire l'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, considerandoli una fonte potenziale di ulteriori elementi probatori fondamentali per l'indagine.

Le operazioni tecniche avviate e le misure cautelari adottate si inseriscono in un quadro investigativo ampio e articolato, il cui scopo è chiarire ogni aspetto dell'omicidio e raccogliere tutte le prove necessarie per il procedimento giudiziario in corso, garantendo la piena trasparenza e l'accuratezza delle risultanze.