Nessuna svolta dalle nuove analisi sull'impronta ritrovata nella Fiat 127, l'auto utilizzata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Sicilia. L'incidente probatorio, svoltosi davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha confermato l'esito negativo della perizia, depositata il primo luglio: il materiale genetico rilevato è troppo esiguo e non utilizzabile per risalire al DNA degli assassini. Le speranze riposte nei progressi scientifici dopo la riapertura delle indagini non hanno trovato conferma per l'identificazione degli esecutori materiali, dato che l'impronta era già stata ritenuta inutilizzabile 46 anni fa.

L'incidente probatorio e gli esperti

L'incarico di effettuare una comparazione biologica finale su un possibile DNA era stato affidato, a giugno dell'anno precedente, agli esperti dell'Unità Forense Genetica dell'ospedale Careggi di Firenze, tra cui Ugo Ricci, Elena Carra dell'Università di Palermo e Carlo Previderè dell'Università di Pavia. Nonostante l'impegno, la perizia ha concluso che il materiale genetico era insufficiente per un esito utile all'indagine.

Sul fronte delle responsabilità, la Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ritiene i boss Antonio Madonia e Giuseppe Lucchese come esecutori dell'omicidio. Per il delitto, sono stati condannati come mandanti i capi delle cosche Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci.

Nonostante le condanne per i mandanti, gli esecutori materiali dell'assassinio di Piersanti Mattarella non sono mai stati identificati.

Contesto storico e sviluppi delle indagini

L'assassinio di Piersanti Mattarella avvenne la mattina del 6 gennaio 1980 a Palermo. Mattarella si stava recando in chiesa con la sua famiglia quando fu raggiunto dai killer. Un commando aveva rubato una Fiat 127, e a bordo di questa vettura i responsabili fuggirono dopo l'agguato. L'impronta sullo sportello dell'auto, una traccia flebile rimasta per quasi cinquant'anni senza un'analisi approfondita, non ha fornito la svolta sperata. All'epoca, senza videosorveglianza moderna, l'identificazione del killer fu ardua. Le uniche testimonianze oculari provennero da due scout e dalla moglie di Mattarella, Irma Chiazzese, che era in auto con lui.

I due scout descrissero l'assassino come "un ragazzo di circa vent'anni, basso di statura, con i capelli castano chiaro". Irma Chiazzese aggiunse dettagli agghiaccianti, riferendo che l'uomo "aveva occhi di ghiaccio" e che, mentre sparava al marito, "sorrideva".

Le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella sono state riaperte nel 2025, con l'intento di fare finalmente luce sui responsabili. In quella fase, fu anche arrestato ai domiciliari Filippo Piritore, uno degli investigatori dell'epoca, accusato di depistaggio. Secondo gli inquirenti, Piritore avrebbe fatto sparire un guanto rinvenuto sempre nella Fiat 127, reperto fondamentale per la risoluzione del caso.