Il 26 ottobre è stato fissato il processo di secondo grado bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio di Giulia Tramontano, presso la Corte d’Assise d’appello. Giulia, incinta di sette mesi, fu uccisa il 27 maggio 2023 con trentasette coltellate e il corpo occultato per quattro giorni.

La condanna all’ergastolo rimane invariata. La Corte d’Assise d’appello dovrà rivalutare l’aggravante della premeditazione, disposta dalla Cassazione. Nel precedente appello, tale aggravante fu esclusa, a differenza del primo grado, mentre furono mantenute quelle di crudeltà e vincolo di convivenza.

Le motivazioni della Cassazione sulla premeditazione

La Suprema Corte ha evidenziato elementi che “dimostrano che l’idea” di Impagnatiello di uccidere Giulia Tramontano “fosse già emersa molti mesi prima” del 27 maggio 2023. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare l’“incremento della somministrazione di veleno per topi”, iniziata nel dicembre 2022 e intensificatasi “nell’ultimo mese e mezzo” della gravidanza. L’“intenzione omicidiaria” si può ricondurre “a qualche ora prima”.

L’esclusione della premeditazione aveva generato una forte reazione tra i familiari della vittima. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, aveva espresso il suo sdegno sui social media: “Vergogna, vergogna.

La chiamano legge ma si legge disgusto”.

Il percorso giudiziario e le parti legali coinvolte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura generale di Milano (Francesca Nanni) e le argomentazioni del sostituto pg (Elisabetta Ceniccola). L’avvocata Samanta Barbaglia ha difeso l’imputato; il legale Nicodemo Gentile assiste Franco Tramontano, padre di Giulia.

Il nuovo processo d’appello si concentrerà esclusivamente sulla valutazione della premeditazione. La condanna all’ergastolo, confermata, non sarà rimessa in discussione.