Un grave incidente sul lavoro ha turbato la mattinata del 20 luglio 2026 nel cantiere destinato alla costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e schiacciato dal braccio di una betoniera che si è improvvisamente staccato dalla sua base. L'episodio, verificatosi intorno alle 7 del mattino, ha immediatamente generato allarme tra i colleghi presenti, che hanno prontamente attivato la catena dei soccorsi.

La risposta dei soccorritori è stata rapida ed efficiente.

I colleghi, dopo aver prestato la prima assistenza, hanno allertato il servizio di emergenza. Sul posto sono giunti celermente l’elicottero sanitario regionale, un’ambulanza e un’automedica, tutti coordinati dalla centrale operativa Sores Fvg. L’uomo, le cui condizioni sono apparse fin da subito estremamente serie, ha riportato una frattura scomposta alla gamba e gravi lesioni al bacino. Dopo essere stato stabilizzato e intubato sul luogo dell'incidente, è stato trasportato d’urgenza in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato per ricevere le cure specialistiche necessarie.

Interventi di soccorso e avvio delle indagini sull'incidente

Oltre al tempestivo intervento del personale sanitario, sul luogo dell'incidente sono prontamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento locale.

Il loro compito è stato quello di mettere in sicurezza l’intera area del cantiere, eliminando ogni potenziale rischio residuo e garantendo l'incolumità degli operatori. Contestualmente, i carabinieri hanno avviato le prime indagini approfondite per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al loro fianco, gli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, professionisti specializzati nella verifica delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno iniziato i rilievi tecnici e le verifiche del caso, fondamentali per comprendere le cause che hanno portato a questo grave infortunio.

Il ruolo cruciale dell'Azienda sanitaria nella sicurezza dei cantieri

L’Azienda sanitaria Friuli occidentale ricopre un ruolo di primaria importanza nella prevenzione degli infortuni e nella promozione di una cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro. Questo ente pubblico è specificamente incaricato di effettuare ispezioni e controlli rigorosi non solo nei cantieri edili, ma in tutte le aziende del territorio di sua competenza. I suoi ispettori hanno il compito istituzionale di verificare la stretta osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con un'attenzione particolarmente elevata ai settori considerati ad alto rischio, come quello edile, al fine di garantire la massima tutela e incolumità dei lavoratori.