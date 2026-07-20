Un grave infortunio sul lavoro ha scosso la comunità di Bovolone, in provincia di Verona, dove un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un tetto. L'incidente si è verificato all'interno del capannone dell'azienda Bmb Sedie, dove l'uomo è caduto da un'altezza considerevole, stimata in oltre cinque metri.

L'allarme è scattato immediatamente dopo la caduta, portando all'intervento tempestivo dei sanitari del Suem 118. Le squadre di soccorso, giunte sul posto, hanno prestato le prime cure all'operaio, la cui situazione è apparsa subito critica.

L'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, situato a Verona. I medici e i soccorritori hanno confermato la gravità delle sue condizioni, rendendo necessario un ricovero immediato.

Accertamenti e indagini in corso

Parallelamente alle operazioni di soccorso, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, per i primi rilievi, e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Questi ultimi hanno iniziato a raccogliere elementi utili per la ricostruzione dettagliata della dinamica dell'accaduto. L'obiettivo primario è accertare le cause della caduta e verificare se le norme di sicurezza per i lavori in quota siano state scrupolosamente rispettate.

Le indagini sono ancora in corso e la dinamica esatta dell'infortunio rimane sotto esame.

Il ruolo dello Spisal nella sicurezza sul lavoro

Lo Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) è un organismo fondamentale dell'Ulss 9 Scaligera. La sua missione principale consiste nel vigilare costantemente sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, garantendo la tutela della salute dei lavoratori nel territorio di sua competenza, che include la provincia di Verona. Questo servizio si occupa di prevenzione attiva degli infortuni e delle malattie professionali, del controllo rigoroso delle condizioni di lavoro e della promozione di una cultura della sicurezza. In situazioni come l'incidente di Bovolone, lo Spisal svolge un ruolo cruciale, conducendo ispezioni approfondite e accertamenti tecnici per individuare criticità e assicurare il rispetto delle normative vigenti.