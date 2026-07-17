Un tragico incidente sul lavoro ha scosso il Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio del 17 luglio 2026, quando un operaio di 43 anni, residente a Latisana, in provincia di Udine, ha perso la vita lungo i binari ferroviari. Il fatale episodio si è verificato nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 13, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La vittima, un cittadino tunisino, era impiegata da una ditta esterna che stava eseguendo importanti lavori di manutenzione e adeguamento lungo la strategica tratta ferroviaria Venezia-Trieste.

La dinamica del tragico evento

Secondo le prime ricostruzioni, che stanno guidando le indagini in corso, l'operaio sarebbe sceso da un mezzo d'opera, un veicolo specializzato utilizzato per i lavori sulla linea. In un momento di concitazione o per un'improvvisa perdita di equilibrio, l'uomo sarebbe inciampato, finendo rovinosamente sotto un altro convoglio di servizio. Questo treno, privo di passeggeri e destinato a operazioni interne alla rete, proveniva dalla direzione opposta rispetto al punto in cui l'operaio stava operando. L'impatto è stato purtroppo devastante e istantaneo, non lasciando scampo al lavoratore. Le autorità intervenute sul posto hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini e il contesto dell'incidente

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica. Il loro compito è ora quello di avviare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con la massima precisione l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare le cause che hanno portato a questo drammatico epilogo. L'area dell'incidente, situata nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, è un punto nevralgico della linea ferroviaria che collega Venezia a Trieste, una delle arterie principali per il traffico ferroviario regionale e nazionale. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, dalle condizioni dei binari e dei mezzi d'opera, alle procedure di sicurezza adottate al momento dell'accaduto.

L'obiettivo è fare piena luce su quanto avvenuto, per comprendere le circostanze che hanno determinato la morte dell'operaio durante il suo turno di lavoro. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori elementi e testimonianze, al fine di definire un quadro completo dell'accaduto e prevenire futuri simili eventi.