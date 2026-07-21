I carabinieri dei Comandi provinciali di Potenza e Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Potenza, che ha portato all'applicazione di misure restrittive nei confronti di **undici persone**. L'operazione è l'esito di un'inchiesta complessa coordinata dalla Procura del capoluogo lucano, avviata in seguito a un **violento assalto a uno sportello bancomat** avvenuto nella località di Lavello, in provincia di Potenza.

Secondo l'impianto accusatorio, gli indagati avrebbero agito a vario titolo e in concorso tra loro, configurando un quadro criminale dedito a reati di notevole gravità.

Le accuse contestate comprendono il **furto e il tentato furto aggravato di autovetture**, un **furto aggravato ai danni di un istituto di credito mediante l'utilizzo di esplosivo**, il **porto illegale in luogo pubblico di ordigni esplosivi** e la **rapina**. Questi reati delineano un modus operandi audace e pericoloso.

L'origine dell'inchiesta: l'assalto di Lavello

Gli accertamenti che hanno portato all'odierna operazione hanno avuto inizio con un evento cruciale: l'**assalto compiuto nel marzo 2025** contro uno sportello bancomat situato a Lavello. In quell'occasione, i malviventi avevano utilizzato del **materiale esplosivo** per aprire l'ATM. Da questo singolo episodio, i militari dell'Arma hanno avviato una meticolosa attività di ricostruzione, riuscendo a delineare una rete di reati collegati e a identificare i presunti responsabili, portando così all'emissione delle misure cautelari.

Dettagli operativi e coordinamento investigativo

L'esecuzione delle misure cautelari è stata affidata ai carabinieri del **Comando provinciale di Potenza**, con il supporto operativo dei colleghi del **Comando provinciale di Foggia**. Questa collaborazione ha garantito l'efficacia dell'intervento. L'intera indagine è stata coordinata dalla **Procura della Repubblica di Potenza**, che ha svolto un ruolo centrale nella raccolta delle prove e nella formulazione delle richieste al Gip del Tribunale di Potenza, il quale ha poi emesso l'ordinanza.