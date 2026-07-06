Una vasta operazione condotta dai Carabinieri del ROS e dalla Procura di Bari ha portato all'arresto di nove persone nella mattinata del 6 luglio 2026, in provincia di Foggia. Gli indagati sono accusati di aver partecipato, con diversi ruoli e compiti, all'organizzazione e alla realizzazione di tre omicidi di mafia, avvenuti tra il 2011 e il 2016 nelle località di Manfredonia e Mattinata.

I delitti contestati si inseriscono nel contesto della storica e sanguinosa faida del Gargano, un conflitto che per anni ha contrapposto i clan Romito-Lombardi-Ricucci e il clan Li Bergolis.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Bari ed eseguita congiuntamente dai militari del ROS e dal personale del Comando Provinciale di Foggia.

Tra gli arrestati, tre individui erano già stati condannati per associazione mafiosa nell'ambito della precedente indagine "Omnia Nostra" del ROS, che aveva coperto un arco temporale significativo, dal giugno 2008 al luglio 2022, e che li aveva identificati come appartenenti al clan Romito-Lombardi-Ricucci. Per altri tre indagati, il processo è tuttora in corso, delineando un quadro complesso di legami e responsabilità criminali.

Le modalità con cui sono stati commessi gli omicidi di mafia rivelano la brutalità della faida: due dei delitti sono stati eseguiti con la pratica della "lupara bianca", che prevede la sparizione del corpo della vittima per ostacolare le indagini e seminare terrore.

Il terzo episodio, risalente al 2014, è stato invece un agguato armato di tipo mafioso, un'ulteriore conferma della violenza endemica che ha caratterizzato lo scontro tra i gruppi criminali.

L'indagine e le prove a carico degli arrestati

L'operazione odierna si fonda su un solido impianto probatorio. A supportare le indagini a carico degli indagati sono state raccolte diverse tipologie di elementi: dalle sentenze passate in giudicato a intercettazioni telefoniche e ambientali, da rilievi e accertamenti tecnici specifici a dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia. Fondamentali sono state anche le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, le perquisizioni e i sequestri effettuati.

Attualmente, quattro dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere per altre cause.

Contesto della faida e l'importanza dell'operazione

La faida del Gargano, con la sua lunga scia di sangue, rappresenta una delle pagine più oscure della criminalità organizzata nella provincia di Foggia. Questa operazione non solo mira a fare giustizia per specifici omicidi di mafia, ma contribuisce anche a smantellare le strutture dei clan coinvolti, in particolare i clan Romito-Lombardi-Ricucci e Li Bergolis, le cui rivalità hanno seminato violenza per anni. L'indagine "Omnia Nostra" del ROS, citata in relazione ad alcuni degli arrestati, ha già fornito un quadro dettagliato delle dinamiche e dei ruoli all'interno di questi gruppi criminali, evidenziando la persistenza e la complessità delle loro attività illecite.

Ulteriori particolari sull'operazione e sugli sviluppi investigativi saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso gli uffici della Procura di Bari.