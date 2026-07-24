L'Ordine dei Giornalisti della Liguria ha presentato un esposto in Procura contro il canale social Facebook denominato ‘News Italiane’. L'azione legale è scaturita dalla diffusione di una notizia falsa riguardante una presunta rapina con pestaggio ai danni di un anziano di novantadue anni, avvenuta nella località di Vesima. L'episodio, che si sarebbe verificato lunedì scorso, è stato veicolato con dettagli inquietanti e ha rapidamente raggiunto migliaia di utenti, molti dei quali hanno commentato e condiviso il contenuto, ignari della sua completa falsità.

Le verifiche e la persistenza della disinformazione

A seguito di segnalazioni ricevute da alcuni colleghi, l'Ordine dei Giornalisti ha avviato un'approfondita serie di verifiche. Contatti sono stati presi con la Questura, i Carabinieri e altre forze di polizia, le quali hanno categoricamente smentito l'esistenza dell'episodio narrato. Nonostante la successiva cancellazione del canale Facebook ‘News Italiane’, la notizia del falso pestaggio è rimasta sorprendentemente visibile su un'altra pagina della stessa piattaforma social, identificata come “Prato Spazio Libero”, perpetuando così la disinformazione.

Le accuse e la finalità dell'azione

L'avvocato Emanuele Tambuscio, in rappresentanza dell'Ordine, ha formalizzato l'esposto ipotizzando il grave reato di “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, aggravate dalla finalità di odio razziale”.

Le indagini hanno inoltre accertato che il canale social in questione non risultava registrato come testata giornalistica presso alcun tribunale, contravvenendo alle disposizioni di legge vigenti in Italia. È stato altresì appurato che la piattaforma era priva di giornalisti professionisti al suo interno. L'Ordine ha evidenziato come la pubblicazione di tale contenuto sia stata realizzata “ad arte” con l'intento specifico di turbare l'ordine pubblico e di alimentare l'odio razziale.

Il quadro normativo e le implicazioni

In Italia, la normativa vigente impone che le testate giornalistiche, incluse quelle operanti online, debbano essere obbligatoriamente registrate presso il tribunale competente.

Tale registrazione prevede la nomina di un direttore responsabile, il quale deve essere iscritto all'albo professionale dei giornalisti, garantendo così il rispetto delle norme deontologiche e delle responsabilità connesse alla diffusione delle informazioni. La mancanza di questa registrazione implica che un canale non possa essere riconosciuto come una testata giornalistica legittima e, di conseguenza, non sia soggetto ai controlli e alle garanzie previste per l'informazione professionale e responsabile. Questo aspetto sottolinea la gravità della condotta del canale ‘News Italiane’, che operava al di fuori di ogni cornice legale e deontologica.