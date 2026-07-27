Un anziano di novant'anni è deceduto all'ospedale San Martino di Oristano dopo aver contratto il virus West Nile, comunemente noto come febbre del Nilo. Il decesso è avvenuto il 27 luglio, come confermato dall'azienda sanitaria locale.

Le circostanze del decesso e il ricovero

L'uomo, residente in un comune della provincia di Oristano, era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera nei giorni precedenti a causa di un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Durante il ricovero, i sanitari hanno accertato che il paziente aveva contratto il virus West Nile, una malattia infettiva la cui trasmissione avviene principalmente attraverso le punture di zanzara.

Nonostante gli sforzi e le cure intensive prestate dal personale medico, il novantenne è spirato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Martino, evidenziando la gravità delle complicanze che la febbre del Nilo può causare, specialmente in soggetti anziani o con patologie pregresse.

Monitoraggio e misure di prevenzione nell'Oristanese

A seguito del decesso, l'azienda sanitaria ha prontamente avviato tutti gli accertamenti e le procedure previste dai protocolli sanitari per un attento monitoraggio della situazione epidemiologica nell'area dell'Oristanese. Le autorità sanitarie hanno inoltre intensificato le attività di controllo e le campagne di prevenzione mirate a contenere la diffusione del virus nella zona.

La febbre del Nilo, sebbene possa manifestarsi con sintomi lievi nella maggior parte dei casi, rappresenta un rischio significativo per le persone più vulnerabili, come gli anziani e coloro che presentano condizioni di salute preesistenti, per i quali le complicanze possono essere anche fatali.

Il virus West Nile è costantemente oggetto di sorveglianza sanitaria in diverse regioni italiane, in particolare durante i mesi estivi, periodo in cui la proliferazione e la presenza delle zanzare vettrici sono maggiori. Le autorità sanitarie raccomandano vivamente alla popolazione di adottare tutte le indicazioni per la prevenzione delle punture di zanzara, come l'uso di repellenti e l'eliminazione di ristagni d'acqua, e di rivolgersi tempestivamente ai servizi sanitari in caso di comparsa di sintomi sospetti che possano far pensare a un'infezione da febbre del Nilo.