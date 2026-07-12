Una tragedia ha scosso il Friuli l'11 luglio 2026, quando un uomo di 38 anni, originario di Baku, in Azerbaigian, ha perso la vita nelle acque del fiume Tagliamento, nel territorio comunale di Ronchis (Udine). L'uomo, residente a Pontebba (Udine) dove lavorava come muratore, si è gettato nel fiume per salvare i suoi due figli e una loro conoscente che si trovavano in difficoltà. Arrivato in Italia all'inizio del 2026 con la famiglia, aveva subito presentato domanda di asilo politico.

Il drammatico evento si è verificato nel pomeriggio, nei pressi del ponte dell'autostrada A4.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Latisana, i due figli dell'uomo – un bambino di cinque anni e mezzo e una bambina di dieci – stavano giocando su un materassino gonfiabile insieme a una loro conoscente di undici anni. Il materassino, spinto dalla corrente, si è rovesciato, facendo cadere i bambini in acqua. Il padre, vedendo i piccoli in pericolo, non ha esitato a tuffarsi nel Tagliamento. Tuttavia, probabilmente perché non sapeva nuotare o sopraffatto dal panico, è finito sott'acqua e non è più riemerso, nonostante la moglie e altri bagnanti avessero tentato disperatamente di aiutarlo lanciandogli un bastone dalla riva.

Il salvataggio dei bambini e i primi soccorsi

In un epilogo quasi miracoloso, i bambini sono riusciti a raggiungere autonomamente la sponda del fiume.

Il più piccolo è stato trovato privo di sensi, mentre la sorella maggiore era in preda al terrore e chiedeva aiuto. I vigili del fuoco di Latisana, intervenuti prontamente insieme a un'ambulanza del 118, hanno attraversato a nuoto il Tagliamento, largo in quel tratto circa trenta metri, per soccorrere i piccoli. Il bambino di cinque anni e mezzo, pur respirando autonomamente, si trovava in stato catatonico. I soccorritori hanno eseguito le manovre di disostruzione, permettendogli di espellere l'acqua ingerita e riprendere conoscenza.

Pochi istanti dopo, un elicottero sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg è giunto sul posto. Con un verricello sono stati calati un tecnico di elisoccorso e un medico rianimatore che hanno stabilizzato il piccolo prima del trasferimento in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

Anche la madre dei bambini, che aveva partecipato ai tentativi di salvataggio, è stata trasportata in ambulanza in ospedale in stato di choc, mentre la figlia maggiore è risultata sostanzialmente illesa.

Le ricerche del disperso e il recupero del corpo

Contemporaneamente al salvataggio dei bambini, sono scattate imponenti ricerche per il padre disperso. Sul posto sono confluiti i soccorritori fluviali alluvionali dei vigili del fuoco, l'elicottero Drago del Reparto Volo di Venezia con due sommozzatori, il Nucleo regionale sommozzatori di Trieste e altre squadre con battelli provenienti anche da Portogruaro. Il corpo dell'uomo è stato infine individuato e recuperato poco distante dal punto in cui i figli erano riusciti a salvarsi, imprigionato in uno strato melmoso del fiume.

Il Tagliamento: un fiume dalle correnti insidiose

Il fiume Tagliamento, uno dei principali corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia, attraversa diversi comuni, tra cui Ronchis, in provincia di Udine. Il tratto interessato dall'incidente, nei pressi del ponte dell'autostrada A4, è noto per la sua larghezza e per la presenza di correnti che possono rivelarsi insidiose, specialmente per chi non ha familiarità con il nuoto. La complessità del fiume richiede l'intervento di unità specializzate per le operazioni di soccorso e ricerca, come i soccorritori fluviali e i nuclei sommozzatori, che utilizzano mezzi aerei e battelli per garantire risposte rapide in situazioni di emergenza. Il territorio di Ronchis, con le sue aree naturali e zone di balneazione, è frequentato, soprattutto nei mesi estivi, da residenti e visitatori, rendendo la sicurezza fluviale una questione di primaria importanza.