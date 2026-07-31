Il Comune di Padula ha ufficialmente istituito la 'Giornata Joe Petrosino', una ricorrenza annuale che si celebrerà il 30 agosto, data di nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato nella cittadina salernitana nel 1860, Joe Petrosino fu assassinato a Palermo nel 1909 durante una missione investigativa cruciale. La decisione, adottata dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino, mira a perpetuare la memoria di una figura simbolo nella lotta alla criminalità organizzata.

La ricorrenza è stata inserita nel calendario istituzionale della città e sarà scandita da un ricco programma di iniziative culturali, incontri educativi nelle scuole, momenti commemorativi solenni e attività dedicate ai temi della legalità e del contrasto alle organizzazioni criminali.

Giuseppe 'Joe' Petrosino, emigrato negli Stati Uniti con la famiglia all'età di tredici anni, entrò nel Dipartimento di Polizia di New York, dove si distinse come uno degli investigatori più noti del suo tempo. Il suo impegno si concentrò in particolare sui collegamenti tra le organizzazioni criminali presenti negli Stati Uniti e le cosche siciliane. La sua vita fu tragicamente interrotta il 12 marzo 1909 a Palermo, dove si trovava per un'indagine di fondamentale importanza.

L'eredità di Joe Petrosino e l'impegno per la legalità

La sindaca Michela Cimino ha sottolineato l'importanza della figura di Petrosino, affermando che egli rappresenta «una parte significativa della storia della nostra città e un esempio di coraggio, integrità e senso del dovere».

L'iniziativa di Padula trae origine anche da una proposta avanzata dall'Associazione Internazionale Joe Petrosino, un'organizzazione che si dedica attivamente alla diffusione della memoria storica del poliziotto attraverso attività culturali e divulgative. A Padula, nella sua abitazione natale, è allestita la Casa Museo Joe Petrosino, un luogo che custodisce documenti e testimonianze preziose sulla sua vita e sulla sua instancabile attività professionale.

Le commemorazioni in Italia

La memoria di Joe Petrosino è onorata anche in altre località italiane. In occasione del 117esimo anniversario della sua uccisione, la città di Palermo ha ospitato tre giorni di eventi dedicati al poliziotto. Tra le iniziative, si sono svolti incontri con studentesse e studenti a Bagheria, una messa in sua memoria celebrata nella Basilica della Santissima Trinità del Cancelliere a Palermo e una commemorazione ufficiale in Piazza Marina, alla presenza delle istituzioni.

Durante questi giorni è stata inoltre inaugurata la sezione palermitana dell'Associazione Internazionale Joe Petrosino ETS - Padula. Anche il Comune di Palazzo Adriano ha dedicato una giornata di studi approfonditi alla figura di Petrosino, ribadendo l'importanza del suo operato e del suo sacrificio.