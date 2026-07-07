Palermo, 6 luglio 2026 – È stato fermato e successivamente arrestato Francesco Cusumano, 38 anni, con l'accusa di aver ucciso a coltellate il coinquilino Francesco Spataro, 53 anni. L'omicidio è avvenuto ieri, 5 luglio 2026, in un appartamento di via Sampolo a Palermo, dove Cusumano si era barricato per ore prima di consegnarsi alle forze dell'ordine. La vicenda ha scosso il quartiere, richiedendo un complesso intervento dei carabinieri per garantire la sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni e le indagini condotte dai carabinieri, l'episodio sarebbe il tragico epilogo di una lite, l'ennesima, tra i due uomini che condividevano l'abitazione.

L'appartamento, situato al secondo piano del civico 486 di via Sampolo, era occupato anche da un terzo coinquilino, il quale, fortunatamente, non era presente al momento del delitto, essendo uscito per fare la spesa. La dinamica precisa dell'aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si ipotizza che Spataro sia stato colpito mortalmente al culmine di un'accesa discussione.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno notato Francesco Spataro sanguinante sul pianerottolo, proprio davanti alla porta dell'appartamento. La scena ha immediatamente fatto scattare l'allarme, portando all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Nel frattempo, Francesco Cusumano si era già barricato all'interno dell'abitazione, rifiutandosi di uscire e creando momenti di alta tensione.

Le ore della barricata e l'intervento dei Carabinieri

Dopo l'omicidio, Francesco Cusumano ha mantenuto una posizione di chiusura, barricandosi nell'appartamento e arrivando a minacciare di provocare un'esplosione aprendo il gas. Questa grave minaccia ha reso l'intervento dei carabinieri particolarmente delicato e complesso. È stata avviata una lunga e difficile trattativa con l'uomo, che si è protratta per diverse ore, con l'obiettivo primario di garantire l'incolumità di tutti i residenti del palazzo e di convincere Cusumano a desistere dai suoi intenti.

Grazie alla professionalità e alla determinazione dei militari, la negoziazione ha avuto un esito positivo. I carabinieri sono riusciti a entrare nell'appartamento e a fermare Francesco Cusumano, ponendo fine alla situazione di pericolo.

L'uomo è stato immediatamente condotto in caserma per essere sottoposto a interrogatorio da parte del pubblico ministero. Durante l'interrogatorio, Cusumano si è avvalso della facoltà di non rispondere, una scelta che rientra nei suoi diritti legali.

Sicurezza e ripristino dei servizi nel palazzo

A causa della minaccia di apertura del gas e per ragioni di estrema sicurezza, l'erogazione del combustibile nell'intero stabile era stata precauzionalmente sospesa. Questa misura si è resa necessaria per prevenire qualsiasi rischio per gli abitanti e per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine. Solo nella mattinata odierna, 6 luglio 2026, dopo che l'azienda Amg ha eseguito tutte le verifiche tecniche e di sicurezza necessarie, l'erogazione del gas è stata ripristinata nel palazzo.

Questo ha permesso ai residenti di tornare alla normalità dopo le ore di apprensione.

L'appartamento in cui si è consumato il delitto è risultato essere in affitto e di proprietà di un anziano. Le indagini da parte dei carabinieri proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni dettaglio della vicenda, ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e accertare eventuali precedenti o motivazioni più profonde dietro la lite sfociata in tragedia. La comunità di Palermo attende ulteriori sviluppi su questo grave fatto di cronaca.