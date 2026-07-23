La Filcams-Cgil ha denunciato il licenziamento dei dipendenti del bar e della mensa all'interno del Palazzo della Regione siciliana a Palermo, dopo un decennio di servizio. L'azienda Zummo, precedente gestore, ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto e, lo scorso 30 aprile, ha inviato le lettere di licenziamento a tutto il personale, senza avviare la procedura di cambio appalto come previsto.

A partire dal mese di maggio, il servizio di bar e caffetteria è stato affidato, mediante un bando del dipartimento del cerimoniale di Palazzo d'Orleans, alla società Leone Salvatore srl.

Sebbene la nuova gestione abbia assicurato la continuità del servizio, non ha fatto altrettanto per quella occupazionale, lasciando senza impiego i lavoratori che operavano da anni nella struttura. Giuseppe Aiello e Alessia Gatto, rappresentanti della Filcams-Cgil, hanno dichiarato: "Di fatto l'azienda subentrante eroga il servizio di bar e caffetteria già da diverse settimane senza avere provveduto, come ci era stato assicurato nelle interlocuzioni e negli incontri che abbiamo avuto con la presidenza della Regione, a mantenere le lavoratrici e i lavoratori già presenti nell'appalto".

La questione della clausola sociale

Secondo quanto evidenziato dalla Filcams-Cgil, nel nuovo bando di concessione è mancata l'inclusione della clausola sociale, un meccanismo che avrebbe obbligato l'azienda subentrante ad assumere i lavoratori già impiegati.

"Si sta determinando il mancato rispetto della clausola sociale che impone nei cambi appalto l'assunzione dei lavoratori preesistenti", hanno ribadito Aiello e Gatto. Nonostante questa omissione nel bando, la presidenza della Regione aveva precedentemente garantito, anche in incontri ufficiali, che il rispetto della clausola sociale e l'assunzione dei dipendenti "storici" sarebbero stati comunque previsti al momento della stipula del contratto con la Leone Salvatore srl.

In questo contesto, la Filcams-Cgil ha formalmente richiesto alla presidenza della Regione di chiarire se il contratto con l'azienda subentrante sia stato effettivamente sottoscritto. Contestualmente, ha sollecitato il presidente Renato Schifani a intervenire attivamente per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.

Il Palazzo d'Orleans, sede della Regione

Il Palazzo della Regione siciliana, conosciuto anche come Palazzo d'Orleans, rappresenta la sede principale della Presidenza della Regione Siciliana e ospita gli uffici centrali dell'amministrazione regionale. Situato nel cuore di Palermo, l'edificio è un punto di riferimento cruciale per l'attività istituzionale e per i servizi di supporto destinati al personale e ai visitatori, tra cui il bar e la mensa al centro della vertenza.