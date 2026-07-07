A Palermo, la Polizia Municipale ha intensificato la sua azione contro l'abbandono illecito dei rifiuti, riattivando da circa dieci giorni un sistema di fototrappole. Attualmente, trenta di questi dispositivi sono già operativi nel capoluogo siciliano, fungendo da 'occhi elettronici' puntati sulle aree più critiche. L'impegno è destinato a crescere ulteriormente, con l'imminente installazione di altri cento apparecchi da parte di Rap, la società che gestisce i servizi di igiene urbana.

Una parte significativa delle fototrappole è stata strategicamente riposizionata in quei siti che, a seguito di recenti attività di monitoraggio, sono risultati maggiormente interessati dal fenomeno delle discariche abusive.

L'attenzione è rivolta in particolare all'abbandono di rifiuti ingombranti, come mobili, materassi e altri materiali di varia natura. Il monitoraggio ha inoltre evidenziato una preoccupante migrazione dei conferimenti illeciti, non solo tra i diversi quartieri cittadini ma anche dai comuni della provincia verso il territorio comunale, una criticità che aggrava ulteriormente il problema sul territorio.

I dati raccolti rivelano la portata del fenomeno: sono stati registrati circa 2.000 episodi di abbandono illecito di rifiuti. Di questi, ben 1.324 sono già oggetto di accertamento e i relativi verbali di sanzione saranno notificati ai trasgressori nei prossimi giorni. Parallelamente, la Polizia Municipale, con il prezioso supporto della Polizia Provinciale, ha intensificato i controlli sul territorio, concentrando le proprie attività in zone specifiche come l'area del mercato ortofrutticolo e la fascia costiera compresa tra Monte Pellegrino e Villa Igiea.

Proprio in quest'ultima area, la RAP ha condotto tre importanti operazioni di bonifica, mentre gli agenti hanno eseguito circa settanta controlli, portando alla contestazione di trentacinque sanzioni.

Le dichiarazioni delle autorità cittadine

Il sindaco Lagalla ha espresso una ferma condanna verso questi comportamenti: “Deve finire il senso di impunità di chi ritiene di poter trasformare strade, piazze e periferie in discariche a cielo aperto. Chi abbandona rifiuti, soprattutto ingombranti, danneggia Palermo e manca di rispetto ai cittadini che ogni giorno si comportano correttamente. L'amministrazione non abbasserà la guardia,” ha ribadito il primo cittadino, sottolineando l'impegno costante dell'amministrazione.

Anche il comandante dei vigili, Angelo Colucciello, ha commentato i risultati: “I dati rilevati in questa prima fase confermano l'efficacia delle azioni intraprese e delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte con continuità e con modalità sempre più mirate, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti e garantire il rispetto delle regole a tutela del decoro urbano e dell'ambiente.”

Il “Fleximan” palermitano: un atto di vandalismo contro i controlli

In un contesto di crescente impegno contro l'illegalità, si è verificato un episodio di vandalismo che ha destato preoccupazione. In via Messina Marine, un palo su cui era installata una telecamera comunale, destinata proprio al controllo dei conferimenti dei rifiuti, è stato segato di netto.

L'impianto era stato posizionato strategicamente nei pressi dei cassonetti per monitorare il rispetto delle ordinanze comunali e contrastare la formazione di discariche abusive. La segnalazione è partita dal consigliere della seconda circoscrizione, Giuseppe Guaresi, il quale ha evidenziato come la fototrappola fosse stata installata per immortalare gli 'sporcaccioni' che gettano l'immondizia negli orari non consentiti o abbandonano altro materiale che quotidianamente provoca il degrado dell'area. L'episodio richiama alla mente il fenomeno del cosiddetto “Fleximan”, la persona o il gruppo non ancora identificato che nelle regioni del Nord Italia ha abbattuto numerosi autovelox, un fenomeno tornato alla ribalta anche nel Lazio con il danneggiamento di ripetitori 5G. Questo atto di danneggiamento a Palermo si inserisce, dunque, in un più ampio scenario nazionale di ostilità verso i dispositivi di controllo.