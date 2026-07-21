Palermo ha ricordato oggi Boris Giuliano, il capo della Squadra mobile assassinato da Cosa nostra il 21 luglio 1979. A 47 anni dall'omicidio, la questura ha commemorato la figura del funzionario della Polizia di Stato, ancora oggi considerato un esempio di rigore e determinazione nella lotta alla prevaricazione mafiosa.

La commemorazione sul luogo dell'agguato

Durante la cerimonia sono state deposte corone di alloro in via Francesco Paolo Di Blasi, nel luogo in cui Giuliano venne ucciso.

Alla commemorazione hanno partecipato il questore di Palermo Vito Calvino, i familiari del funzionario, tra cui la vedova Ines Leotta, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato.

Successivamente è stata celebrata una messa nella cappella della caserma "Lungaro", officiata dal cappellano della Polizia di Stato palermitana, don Massimiliano Purpura.

Il ricordo delle istituzioni

"Oggi abbiamo reso omaggio a Boris Giuliano - ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - un servitore dello Stato che ha pagato con la vita il coraggio, il rigore e la determinazione con cui ha combattuto la mafia.

A distanza di 47 anni dal suo assassinio, il suo esempio continua a rappresentare un punto di riferimento per Palermo e per l'intero Paese".