Palermo si prepara a commemorare il 34esimo anniversario della tragica strage di via Mariano D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. In quella drammatica giornata persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La città di Palermo, a 34 anni da quell'evento, si stringe nel ricordo delle vittime con un ricco calendario di iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e a mantenere viva la memoria.

Le celebrazioni prenderanno il via la mattina del 19 luglio.

Alle ore 10, presso il parco Piersanti Mattarella, il Network Giovani Sicilia ha organizzato l’evento “Però parlatene - Con un microfono aperto la legalità prende voce”. L'iniziativa vedrà la partecipazione di figure istituzionali e politiche di rilievo, tra cui Giuseppe Conte, l’europarlamentare Giuseppe Antoci, il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, il deputato ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini e Giulia Sarti. Successivamente, alle 10:30, un momento solenne si terrà all’interno dell’Ufficio Scorte della Questura di Palermo, dove sarà deposta una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda le vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Alla cerimonia sarà presente il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.

Le commemorazioni in via D’Amelio e gli appuntamenti principali

Il Movimento Agende Rosse ha organizzato un programma di tre giorni, con un focus particolare sulle iniziative di domenica 19 luglio in via D’Amelio, luogo simbolo della strage. Qui si alterneranno interventi commossi di familiari delle vittime, rappresentanti di associazioni e realtà giovanili, oltre a spettacoli teatrali. Un momento centrale sarà la conferenza intitolata “La verità oltre l’oblio di Stato”, che vedrà la partecipazione di magistrati, avvocati, giornalisti e intellettuali impegnati nella ricerca della verità. Alle 16:58, l’ora esatta dell’attentato, la città osserverà un minuto di silenzio, accompagnato dalla toccante lettura della poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti.

Nel pomeriggio, alle 16:30, l’hotel San Paolo Palace ospiterà il convegno nazionale “Parlate di mafia”, promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato. Interverranno i capigruppo Lucio Malan e Giovanni Donzelli, insieme a esponenti di FdI in Commissione Antimafia, tra cui la presidente Chiara Colosimo e il capogruppo Raoul Russo, e la deputata palermitana Carolina Varchi. La sera, alle 20, si svolgerà la tradizionale fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, organizzata dai movimenti giovanili Destra comunità ’92 e forum XIX luglio. Il corteo partirà da piazza Vittorio Veneto e si concluderà in via D’Amelio, dove alle 22:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “I giorni di Giuda - Intervista marziana a Paolo Borsellino”.

Un programma esteso di memoria e impegno

Il calendario delle commemorazioni si articola su tre giornate, dal 17 al 19 luglio, coinvolgendo diversi luoghi significativi come la Casa di Paolo in via della Vetriera e il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Tra le numerose iniziative previste figurano presentazioni di libri, proiezioni di docufilm, spettacoli culturali e conferenze, tutti dedicati ai temi della legalità e della giustizia. Particolare attenzione è rivolta anche ai più giovani, con attività come “Coloriamo via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani”, che propone spettacoli di pupi siciliani antimafia, giochi, letture e momenti di animazione per i bambini. Le giornate saranno arricchite da momenti di profonda riflessione, testimonianze dirette di familiari delle vittime e di sopravvissuti, e una veglia serale di raccoglimento.

L’intera manifestazione culminerà con un concerto serale che fonderà musica, teatro e danza, a testimonianza dell’impegno costante della città di Palermo nel custodire la memoria e nella incessante ricerca della verità sulle stragi che hanno segnato la sua storia.