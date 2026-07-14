Un tragico incidente di parapendio ha scosso le Alpi svizzere, causando la morte di un pilota svizzero di 46 anni. L'evento si è verificato domenica 12 luglio 2026 nella pittoresca zona di Vercorin, situata sopra Sierre, nel cuore del cantone Vallese. La notizia, di grande risonanza, è stata diffusa ufficialmente martedì 14 luglio 2026, gettando un'ombra di tristezza sulla comunità degli appassionati di volo libero.

Il parapendista era decollato dal rinomato sito del Crêt du Midi, un punto di partenza molto apprezzato e frequentato dagli appassionati di questo sport, che si trova a un'altitudine di circa 2.300 metri.

Purtroppo, pochi istanti dopo aver preso il volo, l'uomo ha improvvisamente perso il controllo della sua vela. Le ragioni precise di questa fatale perdita di controllo sono al momento ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l'epilogo è stato drammatico: il pilota è precipitato rovinosamente al suolo.

La scena, avvenuta poco prima delle 16 di domenica, è stata osservata da alcuni testimoni, i quali hanno prontamente lanciato l'allarme. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: un elicottero della compagnia Air-Glaciers è intervenuto sul luogo dell'incidente per prestare le prime cure e trasportare d'urgenza il ferito. Il pilota è stato quindi elitrasportato all'ospedale di Sion, dove, nonostante gli sforzi del personale medico, è purtroppo deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

L'intervento dei soccorsi e le indagini in corso

L'Organizzazione cantonale valaisanne dei soccorsi (OCVS 144) ha svolto un ruolo cruciale nel coordinamento dell'intervento, assicurando che i mezzi di soccorso giungessero rapidamente sul posto. La polizia cantonale vallesana ha fornito ulteriori dettagli sull'orario dell'incidente, confermando che si è verificato nel primo pomeriggio di domenica. Per fare piena luce sulle circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia, il Ministero pubblico della Confederazione ha prontamente aperto un'inchiesta. Al momento, le cause che hanno determinato la perdita di controllo del parapendio rimangono avvolte nel mistero e sono al centro delle investigazioni.

Il Crêt du Midi: un punto di riferimento per il parapendio

Il Crêt du Midi, da cui il sfortunato pilota aveva iniziato il suo volo, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la comunità del parapendio nel cantone Vallese. La sua posizione elevata, a circa 2.300 metri di altitudine, offre infatti condizioni ideali e scenari mozzafiato per la pratica del volo libero. È un luogo molto frequentato, scelto da numerosi appassionati per le sue caratteristiche favorevoli e per la bellezza del paesaggio alpino circostante. La sua reputazione come sito di decollo di eccellenza rende l'incidente ancora più sentito e inatteso all'interno della comunità.